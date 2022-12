Xolo Maridueña e Bruna Marquezine passam Natal com família de Xuxa

Bruna Marquezine, Xolo Maridueña, Sasha, Xuxa e família passaram o natal juntos (foto: Reprodução/Instagram)

O protagonista de "Besouro Azul" mostrou que continua próximo ao seu par romântico no filme da DC, posando para uma foto ao lado dos pais e da irmã de Bruna Marquezine em Angra dos Reis, onde o grupo passou o Natal acompanhado da família da apresentadora Xuxa Meneghel.

Sasha, filha da "rainha dos Baixinhos", é amiga de infância da atriz, que fará sua estreia no cinema internacional na produção com lançamento previsto para o segundo semestre de 2023.

Quem revelou a presença de Xolo na ceia foi o cabeleireiro Daniel Fortunato, responsável por platinar o cabelo de João Figueiredo, marido de Sasha, horas antes da ceia.

"2022, outro Natal de amor. Muito grato de estar cercado por tanto amor", escreveu o profissional ao compartilhar o clique no Instagram, com o ator norte-americano, mais conhecido por seu papel em Cobra Kai, apoiando a mão sobre os ombros da mãe de Marquezine, Neide.

Alguns fãs veem a proximidade entre Marquezine e Xolo como sinal de um romance entre os dois. Desde a gravação de "Besouro Azul" os dois têm sido vistos juntos com frequência, com o ator visitando o Brasil para "turistar" e a atriz voltando aos Estados Unidos para participar de tapetes vermelhos e eventos esportivos com o colega.

No início do mês, os dois apareceram de surpresa na CCXP para um painel sobre o filme da DC e viraram assunto depois de um vídeo que mostrava o olhar atento dele enquanto a parceira de cena falava.

"O Xolo quase não pisca enquanto olha pra Bruna Marquezine, meu Deus", escreveu uma fã. Outra comentou: "Só quero se for alguém que me olhe exatamente assim!".

Apesar da empolgação dos fãs, os dois ainda não comentaram os boatos de romance. A atriz está oficialmente solteira desde julho de 2021, quando terminou o namoro de 1 ano com Enzo Celulari. Já Xolo chegou a namorar Hannah Kepple, que fazia parte do elenco de Cobra Kai.