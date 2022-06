'Maldivas', com Bruna Marquezine, é série de humor boa para maratonar

Bruna Marquezine não parece muito à vontade como Liz, a jovem que tenta decifrar um crime (foto: Netflix/divulgação)



“Condomínio Maldivas, onde nada é o que parece ser”. O slogan lançado logo no início da série “Maldivas” é a deixa para o desfile de clichês, humor e mistério que virá a seguir. A comédia com pitadas de suspense está em cartaz na plataforma Netflix.

CHOQUE

Esse mistério é o que move Liz. A menina se vê no meio de uma investigação e, como não confia na polícia, resolve desvendar o crime por conta própria. Bruna parece pouco à vontade no papel. Talvez, Liz ainda esteja sob o choque de perder a mãe logo que resolve conhecê-la. Fato é que a interpretação vem com pouquíssimas expressões.





Natalia, também roteirista da série, aproveita cada linha do irregular texto de “Maldivas” e toma para si os melhores momentos da primeira metade da série.





A pegada cômica de “Maldivas” acaba chamando mais a atenção neste início de série. O condomínio era administrado por Milene (Manu Gavassi), que perde a eleição de síndica para Léia. Quando ela morre, o cargo fica com Verônica (Natalia Klein), subsíndica e única amiga leal de Léia.Natalia, também roteirista da série, aproveita cada linha do irregular texto de “Maldivas” e toma para si os melhores momentos da primeira metade da série.

Além da morte de Léia, “Maldivas” tem tramas paralelas interessantes, algumas ainda mal aproveitadas. O consumismo desenfreado e inconsequente de Milene e o envolvimento do casal Kat (Carol Castro) e Gustavo (Guilherme Winter) com corrupção prometem deslanchar. Ao contrário da chata crise conjugal de Rayssa (Sheron Menezzes), amante de Victor Hugo (Klebber Toledo), marido de Milene.

A relação de Liz com a avó e o noivo, Miguel (Ricky Tavares), também não se desenvolveu no início da temporada, mas tem todo o jeitão de clichê.





“Maldivas” é boa série para se passar o tempo, daquelas que terminam exatamente quando terminam, sem nos deixar com a pulga atrás da orelha ou nos levar a alguma reflexão, por exemplo. Tem uma boa vantagem: com episódios curtos, é altamente maratonável.

“MALDIVAS”

. Primeira temporada

. Sete episódios

. Disponível na Netflix