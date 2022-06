Veja o quanto a estrela latina Jennifer Lopez lutou para ser levada a sério

Jennifer Lopez durante os preparativos do show que foi obrigada a dividir com Shakira, no intervalo do Super Bowl (foto: Netflix/divulgação)

Jennifer Lopez é filha de imigrantes porto-riquenhos nascida e criada no Bronx, em Nova York. Dançarina, atriz, cantora, empresária, empreendedora, é a artista latina mais bem-sucedida em todo o mundo.





O filme de 90 minutos a acompanha em um momento crucial da carreira: entre 2019 e o início de 2020, J-Lo estrelou “As golpistas”, longa produzido por ela e que a levou, finalmente, ao reconhecimento como atriz.

CONVITE

Na mesma época, foi convidada pela NFL para estrelar o maior dos espetáculos de um artista pop: o show do Super Bowl, o chamado “Halftime”. Ainda no mesmo período, chegou aos 50 anos.





O documentário perfaz a trajetória da estrela em meio aos preparativos do show do intervalo da liga de futebol americano, assistido por 100 milhões de espectadores, é o que lhe prometem quando o convite chega. Mas, novamente, nada será fácil.





Holofotes mundiais divididos (a contragosto) com Shakira no Super Bowl, em Miami (foto: Angela Weiss/AFP)



J-Lo não demora a descobrir que terá que dividir o palco, pois a colombiana Shakira foi convidada também. “Foi um insulto dizer que você precisava de duas latinas para fazer o trabalho que um artista historicamente fez”, comenta Benny Medina, empresário da cantora.

Mas ela segue em frente, pois J-Lo não é de arrefecer. Logo ficamos sabendo, por meio de imagens de arquivo, que a vida familiar tampouco é tranquila. Entre as três irmãs, a filha do meio nunca foi a mais inteligente ou a mais talentosa.







A relação com a mãe é complicada desde a adolescência e ela teve que sair de casa quando decidiu seguir a carreira artística. Até hoje, vale dizer, a progenitora puxa as orelhas da filha, é o que vemos quando a família se reúne para o jantar de Ação de Graças.

ALVO DE TROÇA

E há a vida privada de J-Lo. Em dado momento, o filme a coloca em maus pedaços, destacando o tratamento que tabloides e programas de TV lhe deram – Conan O’Brian, David Letterman e até o “South Park”, todos pareciam dedicados a fazer troça de J-Lo.

O troca-troca de namorados, os figurinos que usou em grandes eventos, a qualidade sofrível dos filmes que estrelou... “Sou latina, sou mulher, esperava por isso”, ela diz. O noivo, Ben Affleck, um dos poucos a falar diretamente para a câmera, comenta a crueldade com que a imprensa a tratou no começo da carreira.

Mas ela continua seguindo em frente, afinal, havia mais o que conquistar. O filme se detém sobremaneira na cruzada de J-Lo por seu reconhecimento como atriz.

“As golpistas”, longa escrito, produzido e dirigido por mulheres sobre um grupo de strippers, pode render sua primeira indicação ao Oscar – logo ela, que foi indicada 10 vezes ao prêmio Frambroesa de Ouro, que elege os piores do cinema.

J-Lo parece ansiosa por aprovação. No carro, indo para o ensaio, acompanha a mensagem do grupo da família em meio a uma partida de futebol. Uma das irmãs fala das boas críticas que o filme está recebendo; os demais reconhecem o sucesso, mas logo tratam de voltar ao assunto que realmente importa, o jogo.

OSCAR E GLOBO DE OURO



A temporada de prêmios do cinema começa e a indicação recebida no Globo de Ouro parece sugerir que o Oscar finalmente pode chegar. O filme, neste momento, deixa o tema principal de lado (o show do Super Bowl) para se concentrar na repercussão do papel de Ramona.





Emme Muniz canta com a mãe famosa durante o intervalo do Super Bowl, em Miami (foto: Timothy A.Clary/AFP)

Bem, a decepção de J-Lo é latente – ela perdeu o Globo de Ouro para Laura Dern e “As golpistas” não recebeu uma só indicação ao Oscar –, mas com essa trajetória tão bem-sucedida não dá para o espectador realmente sentir o baque da ausência de prêmios. Há coisa mais importante por aí, J-Lo!.

Quando volta o foco para o tema principal, “Halftime” cresce. É mais interessante ver os preparativos para o show. Na verdade, sete minutos em que ela deve passar uma carreira inteira, pois Shakira estará com a outra metade do tempo. No período que o documentário cobre, vale lembrar, os Estados Unidos ainda são governados por Donald Trump.





J-Lo afirma que não é uma pessoa política, mas não há como ficar em cima do muro (e a divisão física construída por Trump na fronteira com o México é lembrada). O grupo encantador de meninas dançarinas, que terá sua filha, Emme, hoje com 14 anos, como estrela, será um dos momentos-chave do show.

Ela resolve colocar as meninas em gaiolas no palco, o que é um choque para a direção da NFL, formada por homens brancos, é o que filme mostra. Tal tema acaba sendo pouco explorado no documentário, pois não ficamos sabendo como J-Lo conseguiu emplacar a sequência no show do intervalo.









J-Lo canta durante a posse de Joe Biden como presidente dos EUA, em janeiro de 2021 (foto: Olivier Douliery/AFP)

“Halftime” vai chegando a seu final com a edição do show da NFL, que acaba sendo o mais bem-sucedido da história da liga – ir ao YouTube é necessário para ver o show, dada a edição meio às pressas que o filme fez.

JOE BIDEN

O Super Bowl de 2020, em Miami, ocorreu em fevereiro, às vésperas do início da pandemia. Com algumas sequências em meio à crise sanitária, o filme termina em janeiro de 2021. “Uma nação, sob Deus, indivisível, com liberdade e justiça para todos”, J-Lo falou em espanhol durante a cerimônida de posse do presidente Joe Biden, quando cantou músicas de forte cunho nacionalista, “The land is your land” e “America is beautiful”.

Este momento de triunfo realmente emociona e é seguido de números assombrosos das conquistas da artista. Vivendo sempre para os olhos do público, como ela diz no documentário, J-Lo reconstrói sua trajetória com uma narrativa muito controlada e cheia de mensagens. Mas ela, o tempo inteiro, parece ter necessidade de sempre reafirmar tudo isso. Para o espectador, tal repetição pode cansar.





“HALFTIME”

O documentário sobre Jennifer Lopez está disponível na Netflix









Chegado há pouco na Netflix, o documentário “Halftime”, produzido por ela, nos lembra disso o tempo inteiro – e também das dificuldades que J-Lo teve por chegar lá justamente por ser mulher, latina, cheia de curvas. “Toda a minha vida eu tenho lutado para ser ouvida, ser vista, ser levada a sério”, diz, em certo momento.