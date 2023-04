Filme 'Bar Relicário' homenageia o multiartista Hélio Zolini, morto em 2021

Apaixonado por poesia, dedicado ao cinema independente e artista inquieto, Hélio Zolini morreu em 2021 (foto: Ufa Audiovisual/divulgação)

É um encontro de amigos, homenagem a um grande companheiro e a uma época que não volta mais.

Quinto longa-metragem de Fábio Carvalho, “Bar Relicário”, que será lançado nesta terça-feira (25/4), às 20h, no Cine Theatro Brasil Vallourec, é um tributo ao ator, diretor, escritor e produtor teatral Hélio Zolini, morto em dezembro de 2021, aos 67 anos.

Epifania para Helinho

“Bar Relicário” nasceu há muitos anos, como “epifania”. É assim que Fábio Carvalho define sua maneira de começar a fazer filmes. “Tenho vários, peguei trechos que sobraram deles e comecei como uma colcha de retalhos. O material está em vários formatos – Betacam, 16, 35mm –, foi difícil fazer a digitalização para poder montar. Mas foi um périplo interessante, a visualização da minha própria vida”, comenta o diretor mineiro.

Zolini participou dos filmes de Carvalho desde o início, ainda em Super-8, na década de 1980. Primeiramente em curtas e, mais tarde, nos longas. Belo Horizonte é também personagem de várias das produções. A atividade cultural da cidade, principalmente nos anos 1980, é o foco de “Bar Relicário”.

“Quando conheci o Helinho, a parceria foi imediata. Às vezes, ele era ator nos filmes; noutras, uma espécie de assistente de direção. Era um leitor bravo, no sentido de forte. Tinha livros espetaculares, era muito culto, conhecedor de poesia”, continua Carvalho.

Na década de 1990, Zolini manteve o bar e café Urrubu no prédio do Teatro Universitário (TU) da UFMG, ao lado da antiga Fafich, no Santo Antônio. Muitas imagens do filme foram rodadas ali, bem como no Maletta e em outros cenários belo-horizontinos frequentados por atores, artistas e intelectuais.

“O Urrubu era o centro de tudo, ponto de partida e de dispersão. Era pequeno, não tinha banheiro, mulheres e homens tinham de se virar no meio do mato. Fortemente artístico, sempre tinha exposições, alguém fazia performances durante a noite. Atrás do balcão do Helinho, havia uma biblioteca.”

O filme traz registros tanto de Zolini quanto de Neville d’Almeida, João Etienne Filho, Teuda Bara, Paulo César Bicalho e Ronaldo Brandão, entre outros artistas.

Experimentação radical

Depois da morte de Zolini, seu parceiro mais próximo, o ator e diretor Adyr Assumpção foi convidado para fazer a costura dessa história, narrando o filme. Em 1979, a dupla e Teuda Bara se integraram ao Teatro Oficina, após visita de José Celso Martinez a BH.

“Não é um filme construído com narrativa, é mais a história de um tempo que passou, de uma reunião de tribos com trabalhos que fugiam da linguagem tradicional. Talvez seja meu filme mais radical no sentido da linguagem, da experimentação”, acrescenta Fábio Carvalho.

Sobre “Bar Relicário”, o cineasta José Sette escreveu: “Uma colagem mnemônica do caos da arte mineira e brasileira. É cinema de invenção na melhor forma de se ver... Embora não apareça, sinto-me presente em todas as cenas. São muitas memórias, reflexões que nos conduzem ao interior de cada um ali retratado, ou representado.”

“BAR RELICÁRIO”

Lançamento do filme de Fábio Carvalho. Nesta terça-feira (25/4), às 20h, no teatro de câmara do Cine Theatro Brasil Vallourec (Praça Sete, Centro). Entrada franca.