Pedro Pascal vive romance com Ethan Hawke em novo filme de Almodóvar

%uD83D%uDEA8' TÁ VINDO AÍ!! %uD83D%uDD25%uD83D%uDD25



Trailer oficial de "Estranha Forma de Vida", curta protagonizado por Pedro Pascal e Ethan Hawke.



Sua primeira exibição irá acontecer no Festival de Cannes.



Ansiosos?

O novo curta-metragem do diretor Pedro Almodóvar ganhou seu primeiro trailer nesta quarta-feira (26/4). As imagens mostram que ‘Stranger way of life’ vai mesclar ação e um romance LGBT entre os atores Pedro Pascal e Ethan Hawke, em uma ambientação de faroeste.

A produção estreia no festival de Cannes 2023 em maio, mas o trailer já foi o suficiente para agitar as redes sociais, que vivem uma “lua de mel” com Pascal. Pedro interpreta Silva, um pistoleiro que vive uma relação conturbada com o xerife Jake (Ethan Hawke) ao reencontrá-lo após 25 anos separados. Em meio a uma tensão sexual, os dois tentam evitar seus sentimentos um pelo outro.

As imagens já deixaram os fãs animados. “Pedro Pascal e Ethan Hawke sendo cowboys e se apaixonando no Velho Oeste? Eu digo sim. Pegue todo o meu dinheiro”, comentou, empolgada, uma internauta. Aqui no Brasil, os fãs do protagonista de ‘The last of us’ também estão ansiosos: “Se tem Ethan Hawke e Pedro Pascal sabemos que vai ter aclamação”.

‘Strange way of life’

'Strange way of life' é uma resposta de Almodóvar a 'O segredo de Brokeback Mountain', que quase foi dirigido pelo cineasta espanhol (foto: Reprodução)

O curta de 30 minutos será a segunda produção de Almodóvar falada em inglês, após o curta A Voz Humana. A trama promete ser uma espécie de resposta ao longa ‘O segredo de Brokeback Mountain’, que quase foi dirigido pelo cineasta espanhol, mas o diretor recusou o trabalho por ser um retrato animalesco entre dois homens e criticou a falta de cenas de sexo.

Em entrevista, Almodóvar explicou que o filme trata de uma história íntima e que “a masculinidade é um dos assuntos do filme". Na trama, o caubói Silva cavalga ao encontro do xerife Jake, seu antigo parceiro como pistoleiro de aluguel.

Para celebrar a amizade de longa data, os dois festejam durante uma noite, mas, de manhã, eles percebem o real motivo da viagem. O título do curta faz referência ao fado ‘Estranha forma de viver’, de Amália Rodrigues, que fala sobre desejos reprimidos.

O elenco também conta com Manu Rios, que viveu Patrick Blanco em ‘Elite', da Netflix; Jason Fernández, o Hugo de ‘Alba', também da gigante do Streaming; George Steane, modelo; e José Condessa, português que deu vida a Juan na novela ‘Salve-se quem puder’, da TV Globo.

O filme é patrocinado pela grife de luxo Saint Laurent. O diretor artístico da marca, Anthony Vaccarello, é o figurinista do curta.

‘Strange way of life’ estreia durante o festival de Cannes, que ocorre entre 16 e 27 de maio de 2023. No Brasil, o filme será disponibilizado na plataforma de streaming MUBI, mas ainda sem data definida. Também não foi definida a versão brasileira do nome do filme.