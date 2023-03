Quem é Pedro Pascal, o novo 'crush' da internet

Pedro Pascal ganhou o título de 'daddy' e diversas postagens que elogiam sua beleza e charme (foto: ANGELA WEISS / AFP)

Aos 47 anos, o ator Pedro Pascal ganhou o título de ‘daddy’ na internet, uma referência a homens de meia idade que mexem com o coração dos jovens. Além disso, o grande galã de 2023 tem conquistado o coração do público ao viver papéis que mexem com o lado paternal nas séries ‘The mandalorian’, da Disney+, e ‘The last of us’, da HBO Max. Mas o que faz Pedro Pascal ser tão especial?

Jose Pedro Balmaceda Pascal, ou simplesmente Pedro Pascal, não esconde suas origens. O ator nasceu no Chile e possui cidadania no país, além de ser fluente em espanhol. O galã se mudou para os Estados Unidos ainda na infância por conta de seus pais, que fugiram do Chile por perseguições políticas durante a ditadura de Augusto Pinochet.

Pascal morou na Califórnia e no Texas e se formou na escola de artes da Universidade de Nova York. E toda a sua história, ele sonhava em ser ator. Nos anos 2000, ele fez suas primeiras participações em programas de TV, como ‘Buffy, a caçadora de vampiros’ e ‘O mentalista’. Já nos seus primeiros trabalhos, o artista mostrou uma excelente atuação, um carisma encantador e um charme inigualável, que lhe abriram as portas para os próximos trabalhos.

Em 2014, Pascal deu vida ao sedutor Oberyn Martell, em ‘Game of thrones’, da HBO, um dos maiores sucessos da emissora na época. Depois, ele foi contratado pela Netflix, onde protagonizou um filme para crianças chamado ‘Vamos ser heróis', lançado em 2020. Na gigante do streaming, o ator participou de ‘Narcos’, ao lado de Wagner Moura, outro queridinho da internet. Vivendo o agente Javier Peña, o público pôde ver mais de suas origens latinas nas telinhas.

Em 2019, Pedro Pascal iniciou sua jornada como o protagonista de ‘The mandalorian’, da Disney , série que foi fundamental para conquistar os jovens millennials e a geração Z, que são a maior parte de seus fãs e que estreou a terceira temporada neste mês. Em 2023, ele estreou no papel de Joel de ‘The last of us’ e explodiu nas redes sociais.

Além da ficção

Ao conhecerem o paternal Pedro Pascal que protege o ‘Baby Yoda’ e que salva a garota Ellie, os fãs procuraram saber quem era o sucesso das telinhas e encontraram um homem ativista, com seu posicionamento político e enorme simpatia.

Abertamente favorável à causa LGBT, Pedro Pascal luta para que as empresas sejam mais diversas, além de defender a comunidade em entrevistas e prestar apoio à irmã, Lux, que se assumiu transexual em 2021. Ele também usa sua influência para defender a causa feminista, valorizar o trabalho de mulheres e indicar livros e filmes de autoras e diretoras.

Vindo de um casal de esquerda, Pascal já comparou apoiadores de Donald Trump a nazistas e repudiou a campanha do ex-presidente americano contra imigrantes ilegais nos Estados Unidos. Em 2020, na época dos movimentos Black lives matter, após o assassinato de George Floyd, o ator criticou a política americana de preconceito aos negros. “Você é uma desgraça de ser humano e o mundo vai se lembrar de você apenas como isso”, postou em seu Twitter, em uma mensagem a Trump, apesar de não mencionar o nome do empresário.

Deixando o ativismo de lado, Pedro Pascal ficou famoso por ser muito ativo nas redes sociais, dando muita atenção a seus seguidores. Ele também sempre teve ótima recepção e carinho com seus fãs, quando esses lhe pedem fotos e o encontram pessoalmente.