Wagner Moura fará parte de grupo que vai acompanhar as buscas no Amazonas

Além de Wagner Moura, farão parte do grupo de trabalho o fotógrafo Sebastião Salgado, a antropóloga Manuela Carneiro da Cunha e a juíza auxiliar da presidência do CNJ Livia Cristina Marques (foto: John MacDougall/ Divulgação) O ator e diretor Wagner Moura participará do grupo de trabalho criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que acompanhará as buscas do indigenista brasileiro Bruno Pereira e do jornalista Dom Philips no Amazonas. A decisão foi anunciada nessa terça-feira (14/6), durante a 62º Sessão Extraordinária.





O grupo de trabalho atuará no âmbito do Observatório do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas e será composto também pelo fotógrafo Sebastião Salgado, pela antropóloga Manuela Carneiro da Cunha e pela juíza auxiliar da presidência do CNJ Livia Cristina Marques Pares.









Além disso, Fux ressaltou a complexidade da situação e explicou que a criação do grupo de trabalho contribui na ação articulada dos órgãos do poder público. “O caso, além de impactar a prestação jurisdicional, envolve, ainda, questão premente de direitos humanos, na medida em que tangencia o resguardo da vida e da incolumidade física dos desaparecidos, reconhecidos por sua atuação em prol da proteção dos direitos dos povos indígena”, afirmou.





O colegiado também analisa medidas para melhorar a atuação do Poder Judiciário nas questões relacionadas ao caso.

Informações se desencontram

O indigenista Bruno Pereira e o britânico Dom Philips estão desaparecidos desde o dia 5 de junho. Os dois faziam o trajeto entre a comunidade ribeirinha São Rafael e a cidade da Atalaia do Norte, no Vale do Javari, segunda maior terra indígena do país, localizada no Amazonas.





A Polícia Federal informou no domingo (12/6) que as equipes de busca encontraram pertences de Dom Phillips e Bruno Pereira. Nessa segunda (13/6) a esposa do jornalista afirmou que a Polícia Federal (PF) encontrou os corpos dos dois desaparecidos





A pesar da informação, o Comitê de crise coordenado pela Polícia Federal do Amazonas informou que “não procedem” as notícias sobre a localização dos corpos. “Conforme já divulgado, foram encontrados materiais biológicos que estão sendo periciados e os pertences pessoais dos desaparecidos. Tão logo haja o encontro, a família e os veículos de comunicação serão imediatamente informados”, informou a PF em nota.

Declaração de Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse, em entrevista nessa segunda-feira à rádio CBN de Recife (PE), que os “indícios levam a crer que fizeram alguma maldade" com o jornalista e com o indigenista.

“Pelo prazo, pelo tempo, já temos hoje oito dias, indo para o nono dia que isso tudo aconteceu, vai ser muito difícil encontrá-los com vida. Eu peço a Deus que isso aconteça, que os encontremos com vida, mas os informes, os indícios levam para o contrário no momento”, afirmou Bolsonaro.



*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais