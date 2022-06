Família de Dom Philips critica contradição sobre desaparecimento no AM

Jornalista inglês e indigenista Bruno Pereira estão desaparecidos no Vale do Javari, no Amazonas, desde o dia 5 de junho (foto: Divulgação )

A família britânica do jornalista Dom Philips divulgou nesta terça-feira (14/6) uma nota sobre as informações contraditórias em relação ao desaparecimento do jornalista e do indigenista Bruno Pereira no Vale do Javari, Amazonas, desde 5 de junho. Eles afirmam que foram contatados ontem pelo representante da embaixada brasileira em Londres Roberto Doring.