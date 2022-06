Dom e Bruno: embaixador pede desculpas à família por confirmar morte

AM

O indigenista brasileiro Bruno Araújo Pereira e o jornalista inglês Dom Phillips, colaborador do jornal The Guardian, desapareceram no último dia 5 (foto: Redes Sociais/Reprodução)



O embaixador brasileiro no Reino Unido, Fred Arruda, pediu desculpas, nesta terça-feira (14/6), à família de Dom Phillips por informar incorretamente que a Polícia Federal (PF) havia encontrado o corpo do jornalista e do indigenista Bruno Pereira.

Na manhã de segunda-feira (13/6), um funcionário da embaixada ligou para o cunhado e a irmã de Phillips para informá-los de que os corpos do jornalista britânico e do especialista indígena brasileiro haviam sido encontrados amarrados a uma árvore, uma semana depois que os dois desapareceram no Amazonas.

A informação foi divulgada pela esposa de Dom Phillips. Logo em seguida, a PF afirmou não ter encontrado nenhum corpo.





The Guardian, onde Dom trabalhava, nesta terça-feira, o embaixador Fred Arruda escreveu à família Phillips para retirar a declaração da embaixada.



LEIA TAMBÉM: Segundo o jornal britânico, onde Dom trabalhava, nesta terça-feira, o embaixador Fred Arruda escreveu à família Phillips para retirar a declaração da embaixada.LEIA TAMBÉM: 'Corpos estavam amarrados em árvore', conta cunhado de Dom Phillips

“Lamentamos profundamente que a embaixada tenha passado à família ontem informações que não se mostraram corretas”, disse Arruda.





O embaixador brasileiro disse ainda que a equipe estava “enganada” por informações recebidas de “oficiais investigadores”.





Durante a conversa, Arruda insistiu que “a operação de busca vai continuar, sem poupar esforços”.