'Fora SUS': comediante viraliza nas redes após errar grito em vacinação

Comediante e Youtuber Diogo Defante enquanto foi vacinado (foto: Reprodução/ Twitter)

Um vídeo com um grito inusitado deapós uma vacinação viralizou nas redes sociais nesta quarta-feira (4/8). O responsável pela "façanha" foi o comediante e youtuber, que conta com mais de 230 mil seguidores no Twitter.