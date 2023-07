Threads, da Meta, ultrapassa 100 milhões de usuários em uma semana

442

Os usuários precisam ter um perfil no Instagram para utilizar o Threads (foto: Stefani Reynolds/AFP)

A mais recente rede social da Meta, Threads, alcançou um marco impressionante apenas uma semana após o seu lançamento. Segundo informações divulgadas na segunda-feira, 10, a plataforma acumulou 100 milhões de usuários, tornando-se a rede social de crescimento mais rápido na história.



Mark Zuckerberg, CEO da Meta, expressou seu entusiasmo com a rápida adoção e o engajamento orgânico dos usuários no Threads.





Lançado com o objetivo de ser a principal plataforma de microblogs da Meta, o Threads foi desenvolvido para lidar com a crescente insatisfação dos usuários com o Twitter, especialmente após as recentes mudanças implementadas por Elon Musk.



O empresário tem sido o responsável por uma série de alterações na rede social, que incluem focar em recursos apenas para assinantes do Twitter Blue e limitar o número de visualizações de postagens por dia.





Os especialistas indicam que o Threads tem o potencial de gerar cerca de US$ 8 bilhões em receita para a Meta nos próximos dois anos, superando os US$ 5,1 bilhões registrados pelo Twitter no seu último balanço financeiro divulgado no início de 2022.



O rápido crescimento contrasta com o desempenho do ChatGPT, um robô de conversação inteligente da OpenAI, que levou dois meses para atingir a marca de 100 milhões de usuários.





Para utilizar o Threads, os usuários precisam ter um perfil no Instagram e baixar o aplicativo específico da plataforma. As postagens podem ser feitas a partir do ícone central na parte inferior da tela, onde os usuários podem começar a escrever ou anexar mídia.



Além disso, os usuários podem postar até 500 caracteres, compartilhar fotos, vídeos e conteúdos de amigos. No Twitter, a limitação para não assinantes do Twitter Blue é de 280 caracteres.





Outra diferença significativa é a ausência de um limite diário de visualizações no Threads, diferentemente do que foi recentemente implementado por Musk no Twitter, onde usuários não assinantes do Twitter Blue podem ver apenas 1.000 tweets por dia.