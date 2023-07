Fotos de gravidez geradas por IA viram trend na web; saiba como fazer

442

Luan Santana e Pequena Lo aderem à nova tendência (foto: Redes sociais/Instagram)

Já pensou em descobrir como serão seus filhos antes mesmo de eles nascerem? Um aplicativo de inteligência artificial (IA) mostra como vão ser os filhos das pessoas ainda bebês, na infância e na adolescência. A brincadeira virou tendência nas redes sociais e até famosos como Viih Tube, Luan Santana e a Pequena Lo entraram na onda.

Embora a trend esteja sendo feita por vários internautas, o aplicativo Remini ganhou maior repercussão depois de a influenciadora Viih Tube postar a simulação feita por inteligência artificial no Instagram. Nos comentários, os fãs de Viih se surpreenderam e elogiaram a possível Lua, filha da criadora de conteúdo e do ex-participante do BBB 22 Eliezer, no futuro.





Os registros impressionam pelos detalhes e pelos traços bem realistas e parecidos com a pessoa que solicitou. Mas, afinal, como isso é possível? O novo aplicativo de edição de fotos chamado Remini permite que as fotos sejam geradas gratuitamente, tanto em celulares Android quanto iPhones (iOS). O aplicativo combina recursos de IA com fotos enviadas pelos usuários e cria modelos de imagens em variados cenários.

Confira o passo a passo:

Passo 1: Para fazer a montagem, é necessário baixar o aplicativo, que está disponível no Google Play Store ou App Store. Depois, você deve assinar a plataforma ou experimentar a versão gratuita com o "teste grátis". Na sequência, clique em "Fotos IA" e "gerar minhas fotos".





Passo 2: Clique na opção "Envie suas selfies" e acesse a sua biblioteca de fotos para escolher as imagens que deseja. Em seguida, clique em "Adicionar" e finalize o processo em "continuar". É importante que as fotos enviadas mostrem bem o seu rosto e, se possível, de perto.

Passo 3: Selecione o gênero e escolha uma imagem de modelo. Se você quer fazer o de gravidez, é só escolher a foto em que aparece uma mulher grávida. Se você quiser simular como seria o seu bebê, basta escolher a figura que aparece uma pessoa com um bebê no colo. Ao selecionar o modelo, toque em "Usar esta imagem de modelo" e aguarde alguns minutos até que suas fotos sejam geradas. O tempo de espera pode variar entre 3 e até 20 minutos.





Passo 4: Para salvar as imagens basta clicar no ícone de seta para baixo. Se você não tiver gostado, basta clicar na lixeira para excluir e começar o processo outra vez.