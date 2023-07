IA faz dublagem de Castanhari e surpreende internautas

442

O youtuber Felipe Castanhari teve uma fala dublada por inteligência artificial (foto: Twitter)

O nome do youtuber Felipe Castanhari esteve em alta no Twitter na noite desta quinta-feira (29/6). Isso porque o criador de conteúdo compartilhou em seu perfil um vídeo em que um editor de vídeo fez a dublagem de uma de suas falas por meio de ferramentas de inteligência artificial (IA).

Estava assistindo a participação do @FeCastanhari e do @cauemoura no @Podpah hoje de manhã e tive a ideia de testar o lance da dublagem usando ferramentas de IA e bom... Falta um pouco de entonação na fala e interação com outras vozes, mas acho que ta quase lá: pic.twitter.com/E19ZZlA6yo %u2014 Davi de Oliveira (@davisoeditando) June 29, 2023







Internautas ficaram surpresos em ver a capacidade da inteligência artificial em dublar falas em português para a língua inglesa com uma entonação similar à verdadeira. Muitas pessoas ficaram assustadas com o poder da tecnologia e com o que ela pode se tornar futuramente.





No vídeo em questão, Castanhari fala, em uma conversa no podcast Podpah, em como as ferramentas de inteligência artificial têm se modificado e se aprimorado cada vez mais, mas que ele, enquanto produtor de conteúdo independente, não consegue acompanhar essa tecnologia.





O editor Davi de Oliveira fez o vídeo utilizando a IA, que viralizou nas redes sociais, e explicou que ainda precisa melhorar em alguns aspectos. A dublagem é referência direta a fala de Castanhari.





Diversas pessoas comentaram na publicação mostrando surpresa pela qualidade e capacidade das ferramentas digitais atuais. Outras parabenizaram o trabalho do profissional e comentaram sobre os obstáculos ainda encontrados pela inteligência artificial.





‘Olha, tá cada vez melhor, mas não pra dublar um filme. Nesse podcast, o Castanhari fala em meses. Cara, eu duvido muito que em meses a dublagem com IA seja no nível de uma dublagem feita com atores. Ainda mais a dublagem brasileira, que é excelente’, disse um perfil.





‘Está melhorando mesmo, para um doc ou entrevistas é ok, mas pensar isso para nuances de atores é complexo... Por exemplo: quando ele fala "agora DO NADA", ele balança a cabeça, na versão dublada a cabeça está estática... parece bobagem, mas não tem como aplicar numa Meryl Streep atuando, disse outro.





O próprio youtuber compartilhou o vídeo em seu perfil e brincou que a inteligência artificial possui o idioma da língua inglesa melhor do que ele.

Tá aí um exemplo prático do que eu falei ontem!



A tecnologia que permite criar uma versão da sua voz em outro idioma JÁ EXIST! Ela ainda inclue a sincronização labial .



No final do dia, eu fico triste de entender as implicações desse robô falar um Inglês 300 vezes melhor que o%u2026 https://t.co/lrCT8dUAAQ %u2014 Felipe Castanhari (@FeCastanhari) June 30, 2023







No início da tarde desta sexta-feira (30/6), ele fez outra publicação dizendo que acredita que a dublagem não deve realmente acabar, mas que as tecnologias devem modificar a maneira que é produzida.