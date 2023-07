IA cria Barbies inspiradas em BH

442

Inteligência artificial simula que boneca Barbie está no Mineirão (foto: Crayon)

Ao longo dos anos, a boneca mais famosa do mundo já mudo muito sua aparência e já teve diversas profissões. A Barbie já foi princesa, sereia, médica, veterinária, cowgirl e até paleontóloga. Com a expectativa para a estreia do filme estrelado por Margot Robbie e Ryan Gosling, o Estado de Minas decidiu fazer uma pergunta para seus seguidores.

Nas redes sociais, questionamos quais Barbies inspiradas em Belo Horizonte os leitores gostariam de ver. E, com as respostas em mão, elas tomaram forma por meio de duas plataformas gratuitas de inteligência artificial: a Grencraft e a Crayon. Ambas funcionam da mesma forma: por meio de um comando em texto, a tecnologia gera a imagem em 3D.

Foram precisas algumas tentativas para que as bonecas tivessem a aparência da Barbie, junto com os elementos apontados pelos leitores. Confira, a seguir, as cinco Barbies belo-horizontinas.

Barbie vai à Lagoa da Pampulha

Barbie faz ciclismo na orla da Lagoa da Pampulha, onde as capivaras dão o ar da graça (foto: Grencraft e Crayon)

O Conjunto Arquitetônico da Pampulha, ganhou, em 2016, o título de Patrimônio Cultural da Humanidade da ONU. O Conjunto é formado pelos edifícios e jardins do Museu de Arte da Pampulha, da Casa do Baile, do Iate Tênis Clube e da Igreja de São Francisco de Assis, além do espelho d´água e da orla da Lagoa.

Esse último é um dos locais favoritos da capital para quem ama fazer esportes, como ciclismo, corrida e caminhada. Além disso, as capivaras e os jacarés são verdadeiros mascotes da Lagoa.

Por isso, a Barbie vai à Lagoa da Pampulha viria com uma bicicleta, além de um look confortável e esportivo e um boné para se proteger do sol. A boneca ainda teria a companhia de duas miniaturas de capivara e um jacarezinho como pets.

Barbie Loira do Bonfim

Loira do Bonfim serviria de inspiração para Barbie macabra (foto: Grencraft e Crayon)

Uma das lendas urbanas mais famosas de Belo Horizonte também deveria ganhar uma versão da Barbie. Segundo a história, a Loira do Bonfim é uma mulher de boa aparência, que circula pelas noites boêmias de Belo Horizonte. Vestida com um vestido branco, ela passava pelos pontos de bonde em busca de um novo amor.

Junto ao pretende, ou a bordo de um táxi, ela dizia estar indo para casa. Só que, ao chegar no endereço, era nada mais nada menos que o Cemitério do Bonfim, onde ela desaparecia. A lenda diz que a Loira foi abandonada no dia de seu casamento e acabou se matando.

A Barbie Loira do Bonfim vem com vestido antigo de noiva, meio amarelado. Ela ainda é pálida, como o fantasma. Ela ainda tem um mecanismo que transforma seus olhos, deixando-a com ainda mais aparência de um ser de outro mundo.

Barbie Chalezinho

Como boas baladeiras, Barbie e sua turma arrasariam no Chalezinho (foto: Grencraft e Crayon)

E se Barbie fosse a uma das baladas mais famosas de Belo Horizonte? A inteligência artificial, na verdade, criou uma mini coleção Barbie Chalezinho. São duas barbies: uma loira, de cabelos ondulados e vestido curto, e uma morena, com um grande rabo de cavalo e o look cheio de brilho.

Ainda tem o Ken, muito malhado, com um belo topete e camisa semi aberta para exibir o shape. Além disso, a coleção também conta com um cigarro eletrônico e um copo Stanley.

Barbie Hilda Furacão

Figura lendária de BH, Hilda Furacão seria uma Barbie queridinha pelos colecionadores (foto: Grencraft e Crayon)

Hilda Furacão é uma personagem inspirada em Hilda Maia Valentim, uma mulher real que abandonou a vida elitista e se tornou uma prostituta famosa em BH. Sua história ficou conhecida pelo trabalho do romancista mineiro Roberto Drummond.

Em 1998, a história virou uma série lançada pela TV Globo, protagonizada por Ana Paula Arósio, Danton Mello e Rodrigo Santoro. A mais desejada garota de programa dos anos 1950 se tornou um personagem histórico de Belo Horizonte.

A Barbie Hilda Furacão tem os cabelos escuros e escuros, à moda da época, além das sobrancelhas finas e batom vermelho. Ela vem com dois modelos de vestidos: um mais recatado e um mais ousado, além de bolsa e salto alto.

Barbie Mercado Novo

Mercado Novo proporcionaria Barbies únicas (foto: Grencraft e Crayon)

Um dos locais mais hypados de BH fica repleto de jovens adultos descolados, especialmente nos finais de semana. Lá, eles ocupam os corredores com roupas coloridas e muita personalidade.

A coleção Barbie Mercado Novo tenta retratar essa diversidade, com diferentes tons de pele, cabelos e estilos de roupa. E, claro, não pode faltar diferentes tipos de drink: um copo lagoinha com cerveja, uma taça de drink ou mesmo um growler de Xeque-mate.