'Barbie': Conar revoga liminar que suspendia veiculação de trailer

Ministério da Justiça concedeu classificação etária livre para o filme e trailers de 'Barbie' (foto: Warner Bros./Divulgação)

O Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar) emitiu uma liminar parcial que interrompia a veiculação de um dos trailers do aguardado filme 'Barbie', da Warner Bros, em salas de cinema brasileiras, especialmente em sessões abertas para menores de 12 anos.



O trailer foco da discussão é o primeiro vídeo promocional de 'Barbie', que apresenta crianças se divertindo com as bonecas até que uma das meninas rompe a cabeça dos brinquedos.





Na segunda-feira (10/7), o Conar reverteu sua decisão inicial e revogou a suspensão após ser informado pela produtora do filme que o Ministério da Justiça e Segurança Pública concedeu classificação etária livre para o filme e seus trailers.





A liminar inicial do Conar foi motivada por uma queixa de um consumidor, que alegou que o trailer não estava em conformidade com as diretrizes da Seção 11 do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária. Este código estipula que a publicidade deve agir como um auxiliar na formação de cidadãos responsáveis e consumidores informados, e que nenhum anúncio deve menosprezar valores sociais positivos.





Na decisão original, a relatora do Conar enfatizou que o trailer estava sendo exibido de forma proeminente para o público infantil, com cenas de incivilidade e atos violentos ou inseguros. No entanto, ela ressaltou que a liminar se aplicava apenas ao trailer, não ao próprio filme, que é considerado uma obra de arte.





A decisão de suspender a proibição veio após a informação de que o Ministério da Justiça e Segurança Pública havia concedido classificação etária livre para o filme e seu trailer. Mesmo assim, a relatora do caso no Conar solicitou mais informações à produtora de 'Barbie' no Brasil, para avaliar se a queixa deve ser arquivada em razão da análise do mesmo assunto pelo Ministério.