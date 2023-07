Zayn Malik desabafa sobre saída do One Direction: 'Cansamos uns dos outros'

677

Em entrevista ao podcast Call Her Daddy, de Alex Cooper, divulgado nesta quarta-feira (12/7), o cantor fez um desabafo sobre a decisão de deixar os colegas para seguir carreira solo. A saída de Zayn Malik, 30, do One Direction, em 2015, foi devastadora para milhares de fãs que o grupo conquistou em cinco anos juntos. A formação da boyband também contava com Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne e Louis Tomlinson.









Ele ressaltou que percebeu que o grupo não continuaria por muito mais tempo. “Acabei me adiantando e, sendo honesto, eu só queria sair de lá, pensava que já tinha acabado e eu percebi. Sendo completamente egoísta, eu queria ser o primeiro a sair e fazer meu próprio disco. Eu estava tipo: ‘Vou pular na frente aqui pela primeira vez’. Sou um cara passivo, mas quando se trata da minha música e meu negócio eu sou sério sobre isso e competitivo, então eu queria ser o primeiro a ir e fazer minhas próprias coisas”, afirmou.

Zayn Malik desabafou sobre saída da boyband One Direction (foto: Reprodução/Twitter)





Segundo o artista, eles se cansaram uns dos outros depois de conviver todos os dias por cinco anos consecutivos desde que a boyband foi formada, em 2010, no programa The X Factor.



“Houve, obviamente, questões subjacentes como dentro da nossa amizade também. Estivemos juntos todos os dias por cinco anos e, sendo sincero, ficamos cansados uns dos outros. Fizemos coisas malucas entre nós e que ninguém jamais entenderá ou terá as mesmas experiências que compartilhamos uns com os outros”, apontou.





Zayn continuou: “Eu olho para trás agora e tenho uma luz muito mais afetuosa do que eu teria no momento que tinha acabado de sair. Houve ótimas experiências, tive ótimos momentos com os meninos, mas, sim, nós apenas seguimos com nossas vidas.”