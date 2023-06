Selena Gomez dá unfollow em Zayn Malik após rumores de romance

A cantora, atriz e apresentadora, Selena Gomez, “fez a limpa” em seu Instagram e deixou de seguir alguns famosos, notados por seus fãs. Entre eles, o ex-One Direction, Zayn Malik, com quem a mídia norte-americana apontou que teve um romance em março deste ano. Além disso, ela também deu unfollow em Gigi Hadid, que teve um longo relacionamento com o cantor, e na irmã dela, Bella Hadid.

Zayn e Gigi tiveram um relacionamento de seis anos e até tiveram uma filha juntos, Khai. No entanto, o casal terminou em 2021. Tempo depois, a imprensa internacional apontou um affair do cantor com Selena Gomez e fontes diziam que eles foram flagrados aos beijos em um restaurante de Nova York.