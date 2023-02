Selena Gomez anuncia que vai se afastar das redes sociais; entenda polêmica

Selena Gomez disse que volta "cedo ou tarde" para as redes sociais (foto: Reprodução Redes Sociais ) Após retornar ao status de "mulher mais seguida do Instagram", a atriz e cantora Selena Gomez anunciou que vai se afastar das redes sociais nesta quinta-feira (23/2). Em uma live no Tik Tok, ela disse que "está velha demais para isso".



“Eu estou muito feliz. Sou muito abençoada. Tenho os melhores amigos e fãs no mundo. Amo quem eu sou, não ligo se sou gorda ou não. Vou tirar um tempo das redes sociais, porque isso é ridículo. Tenho 30 anos, sou velha demais para isso”, disse na live do Tik Tok. Ela desativou a conta na rede social.

Selena Gomez durante live no TikTok. pic.twitter.com/3dVDEaI9Qv %u2014 Portal Selena Brasil ' Fan Account (@PortalSelenaBR) February 23, 2023



Instagram



Com 381 milhões de seguidores no Instagram, a artista ultrapassou a influenciadora Kylie Jenner, que tem 380 milhões, e é a segunda pessoa mais seguida na plataforma, cujo primeiro lugar é o jogador Cristiano Ronaldo.

Fãs de Selena especularam uma rivalidade entre ela e Kylie, com a participação da modelo Hailey Bieber, esposa de Justin Bieber, ex namorado da cantora.









Os rumores começaram na terça-feira (21/2), quando a influenciadora postou um stories com os dizeres "isso é um acidente" e um print de uma ligação de facetime com a modelo. Para os fãs de Selena, isso foi uma indireta a uma postagem que a artista fez sobre as sobrancelhas dela horas antes.





selena posta tiktok dizendo que exagerou na laminação das sobrancelhas e kylie logo posta story dizendo "isso foi um acidente?" e depois um print da sobrancelha dela e da hailey e há quem diga que não foi shade kk conta a história inteira fã de subcelebridade pic.twitter.com/La1YDxVv0m %u2014 lele (@mosteIegnt) February 22, 2023



Em um comentário no Tik Tok, Kylie negou que tenha uma rivalidade entre ela e a atriz. “Isso é um exagero. Nunca mandei nenhuma indireta com relação à Selena, nunca, e eu não vi as postagens de sobrancelha dela!”, escreveu.







O coração de ouro...



%uD83D%uDCF2 Selena Gomez respondeu o comentário feito por Kylie Jenner mais cedo onde negava ter mandado indiretas para Selena: "Concordo! Isso tudo é desnecessário. Eu sou fã da Kylie!" pic.twitter.com/DEYzRml4AY %u2014 Portal Selena Brasil | Fan Account (@PortalSelenaBR) February 23, 2023



A cantora respondeu o post da influenciadora: “Concordo, Kylie. É tudo desnecessário. Sou fã de Kylie!”.

Rumores de brigas entre Selena e Kylie e Hailey circularam as redes sociais nesta semana (foto: Reprodução Redes Sociais )

Selena X Hailey

Mas a “briga” no Tik Tok continuou. Selena respondeu a um vídeo em que Hailey Bieber debocha da cantora Taylor Swift, uma das melhores amigas da atriz. A legenda do vídeo classifica a esposa de Justin como uma pessoa “malvada” e que faz bullying com as outras.





Na gravação, a modelo aparece fazendo cara de nojo depois que o apresentador Method Man cita a diva pop.





"Nossas estrelas se enfrentam em uma batalha de rap cara a cara, cheia das letras mais cruéis sobre uma celebridade desde o último álbum de Taylor Swift", disse o apresentador do programa em que celebridades fazem uma disputa de rimas.





“Desculpe, mas a minha melhor amiga é e continua sendo uma das melhores no jogo”, respondeu Selena nos comentários.











Pouco antes de desativar sua conta, Selena Gomez voltou ao vídeo de Hailey Bieber e comentou:



%u201CVou sair das redes sociais. Eu tenho todo direito de defender meus amigos. Diga o que quiser de mim, mas eu morreria pelos meus amigos. Muito obrigada.%u201D %uD83E%uDD27 pic.twitter.com/a20nRurBTq %u2014 Portal Selena Brasil | Fan Account (@PortalSelenaBR) February 23, 2023

Rumores sobre uma briga entre Selena e Hailey rodam na internet desde que o cantor Justin Bieber terminou com a cantora e, dois meses depois, apareceu namorando a modelo. Porém, em 2022, elas posaram para fotos juntas, e a influenciadora revelou, no podcast ‘Call her daddy’, que não tinha nada de mal entendido entre as duas.