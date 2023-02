Internet comemora que MC Guimê atendeu o Big Fone: 'Vou ouvir Lexa'

Usuários do Twitter esperam que o MC coloque Key ou Gustavo na berlinda, já que eles são rivais na casa mais vigiada do Brasil (foto: Reprodução TV Globo / Gshow )





Usuários do Twitter esperam que o MC coloque Key ou Gustavo na berlinda, já que eles são rivais na casa mais vigiada do Brasil .





“Guimé atendeu o Big Fone! Se ele colocar o Tiririca [Gustavo] ou a Florentina [Key] no paredão eu vou escutar Lexa o dia inteiro!”, escreveu um perfil na rede social.

#BBB23 O Twitter vendo que o Guimê atendeu o Big Fone: pic.twitter.com/DZ85KwLdU0 %u2014 Gabriel Campos (@gabscmps) February 23, 2023 o pai é brabo, veio p jogar, atendeu o big fone e agr tá com uma carta e tanto na manga#BBB23 pic.twitter.com/cnSIRn7U9Z %u2014 mia %uD83D%uDC8E (@muitoIinda) February 23, 2023





A esposa do brother também foi ao Twitter celebrar que ele atendeu o Big Fone. “Feliz demais”, comentou.

PORRAAAAAAA! Feliz demais! Guimê atendeu o big fone %u2764%uFE0F #bbb23 %u2014 Lexa %uD83D%uDC8E #TEAMGUIME (@LexaOficial) February 23, 2023



Veja comemorações:

O Twitter está em festa! Perfis na rede social comemoram que o brother MC Guimê atendeu o Big Fone, na tarde desta quinta-feira (23/2). Espectadores do reality show Big Brother Brasil brincaram que vão celebrar escutando as músicas da cantora Lexa, casada com o participante.