Quem é Cherin Delas, influencer que, com a fama, levou água ao seu distrito

Influencer de BH viraliza ao mostrar rosto desfigurado após pintar o cabelo





Apesar do carisma natural, o início não foi fácil. Cherin Delas não possuía internet na casa que divide com os pais e seus cinco irmãos, e por isso tinha que subir no telhado para pegar sinal de 4G e, assim, conseguir publicar os vídeos. Com o sucesso, o influencer agora tem Wi-Fi em casa. “Eu estudo de manhã, trabalho à tarde, gravo vídeos, e no tempo livre ouço rádio, uso Instagram, TikTok e Kwai. Também gosto de pescar e andar de cavalo”, conta Cherin.





Brandão e Junim contam que demorou um pouco para Cherin fazer sucesso, mas quando ele começou a ser notado, principalmente por influencers de Belo Horizonte, sua carreira deslanchou. Os amigos, então, passaram a ajudar o jovem a cuidar de sua carreira, mesmo sendo marinheiros de primeira viagem no mundo digital. “É tudo novo para nós três, estamos aprendendo”, conta Junim.





Sucesso recente





Leia também: Influencer que sofreu gordofobia consegue embarcar para o Brasil Cherin conta que não esperava tanta fama. “Eu não sabia que ia ser assim não. O pessoal veio me falando que eu estava ganhando muitas curtidas e seguidores”. Apesar de ter mais de um ano que Gabriel começou a postar no Instagram, foi a partir do meio de dezembro que o jovem começou a estourar. “Ele ganhou quase 100 mil seguidores no período”, diz Junim.





Brandão acredita que a simplicidade do jovem cativa as pessoas. “Muita gente se identifica, ele é muito humilde, vem de família muito humilde, é educado e tem medo de incomodar. Muitos dos fãs dele vem de origem humilde e se sentem representados”.

Origem humilde

Cherin vem de uma família humilde. Santo Antônio da Palma, o subdistrito onde ele mora desde que nasceu, tem menos de cem moradores. Com o sucesso, o jovem vem conseguindo ajudar ainda mais em casa, apesar de seguir trabalhando na roça, coisa que faz desde criança.





Recentemente, ele conseguiu comprar uma máquina de lavar para sua mãe e ganhou materiais escolares para ele, seu irmão mais novo e um sobrinho, dado por uma papelaria de São José do Almeida. “Deixaram eu escolher o que eu queria, até os caros”, conta com um sorriso no rosto.





Brandão contou que a prioridade tem sido ajudar o garoto e sua família. “Essa semana fizemos uma compra grande, mais de cinco cestas básicas, e levamos para a casa deles. É um pessoal muito humilde que merece melhorar de vida”.