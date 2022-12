Influencer de BH viraliza ao mostrar rosto desfigurado após pintar o cabelo

Apesar de pintar o cabelo diversas vezes, ela conta que nunca teve reações antes e essa foi a primeira vez (foto: Reprodução Redes Sociais )

A modelo escreveu que os sintomas começaram dois dias depois dela pintar o cabelo. A reação alérgica foi grave e provocou “inchaço e vermelhidão do rosto, do couro cabeludo e dificuldade respiratória”.

“Eu me olhava no espelho e só conseguia chorar. Me sentia um monstro”, afirmou.

“Amanheci com um líquido que saia do couro cabeludo e no dia seguinte com o rosto inchado a ponto de não conseguir abrir um dos olhos. Fui ao médico porque sentia muito incômodo, e a pressão na cabeça era grande. Meu rosto ficou maior. E segundo a médica, se eu tivesse demorado mais tempo para chegar ao hospital, os efeitos da reação alérgica poderiam ser ainda piores”, escreveu.

A postagem da influenciadora foi um alerta para outras pessoas que têm o costume de pintar o cabelo. Ela afirma que agora sabe que, muitas vezes, os testes de alergia disponíveis em tintas não são eficazes.





A influenciadora Luisa Kamei viralizou nas redes sociais ao mostrar uma reação alérgica que teve à tinta de cabelo. Na publicação, ela aparece com o rosto inchado, principalmente os olhos.