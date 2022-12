Influenciadora dá dicas para ceia com R$ 50: 'Salvou meu Natal'

Um perfil comentou que o "vídeo salvou o Natal" de sua casa. (foto: Reprodução Redes Sociais )

“Eu fiquei impressionada que, em pleno 2022 e em São Paulo, a gente conseguiu fazer uma ceia de Natal com R$ 50. Dá tranquilamente para quatro pessoas”, comentou Ana Bochi. Ela também mostrou para os seus seguidores opções de ceias completas por até R$ 200.





Um perfil comentou que o "vídeo salvou o Natal" de sua casa. "Estava bem triste e preocupado em não poder oferecer a minha família uma ceia, mas o que é possível", escreveu na sessão de comentários do YouTube.

Outra pessoa também ressaltou a importância das dicas como forma de "trazer esperança para quem está sem dinheiro”.

O vídeo também viralizou em outras plataformas digitais, como no Twitter.





eu amo que esse canal sempre tá fazendo MILAGRES pic.twitter.com/yBV19VeqmB %u2014 brenda (@brendasafra) December 21, 2022 Eu amo conteúdos de vídeo econômicos, ceia com 100 reais ceia com 50 reais... pura arte %u2014 nem+nem apanas eu (@juuumarcon) December 21, 2022



