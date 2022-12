Vídeo mostra família em desespero após explosão de restaurante no Piauí

Nas imagens, é possível ver a mulher com uma criança no colo e um homem de bermuda na sala do apartamento no momento do incidente. (foto: Reprodução/Redes Sociais)

O registro foi feito pelas câmeras de segurança do apartamento, que capturaram o desespero da família no exato momento em que ocorreu uma explosão. A criança chora ao se assustar com o estrondo. Toda a família entra em pânico.

O Vasto Restaurante da capital piauiense ficou totalmente destruído. As causas da explosão ainda serão investigadas. Outros imóveis próximos ficaram bastante danificados devido a força da explosão. Uma pessoa ficou ferida, mas sem gravidade. Moradores de um prédio residencial prestaram os primeiros socorros às vítimas no local.

“Abalou toda a estrutura do local. Já fomos até o subsolo do outro restaurante e percebemos o forte odor de gás. Mas o risco de novas explosões é difícil, o risco maior é de desabamento. Por isso, estamos isolando a área e pedindo que as pessoas se retirem”, disse um tenente do Corpo de Bombeiros local ao G1.

Outro vídeo que circula nas redes sociais mostra os destroços do restaurante. Prédios ao redor do estabelecimento também foram atingidos.



