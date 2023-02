Influencer fica fora de encontro com Lula: 'Esquerda sendo esquerda'

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu com veículos independentes e influencers para um café da manhã na última terça-feira (7/2) (foto: Ricardo Stuckert/PR)

Teve encontro de comunicadores com @LulaOficial e eu recebi várias queixas de comunicadores que não foram convidados,eu também não fui.Acho que a nossa comunicação deve ser irrelevante nesse momento.Deve ter sido por isso que o convite não veio.

A esquerda sendo esquerda. %u2014 PRETA FERREIRA (@pretaferreira) February 8, 2023

A atriz e ativista Preta Ferreira reclamou por ela e outros comunicadores não terem sido convidados para um café da manhã com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), realizado na manhã dessa terça-feira (7/2). Para o evento foi convidado veículos independentes e influenciadores digitais."Teve encontro de comunicadores com Lula, e eu recebi várias queixas de comunicadores que não foram convidados; eu também não fui. Acho que nossa comunicação deve ser irrelevante nesse momento", comentou a influenciadora.Em seguida, a atriz afirmou estar cansada "de toda hora ter que falar sobre isso".Outros influencers, como William de Lucca, responderam à postagem afirmando que tentaram contato com a presidência, mas que não obtiveram respostas.

Em janeiro, Preta participou da recepção das embaixadas no Itamaraty, no dia da posse do presidente. Segundo ela postou em suas redes sociais, o convite partiu de Lula e da primeira-dama, Janja Silva.