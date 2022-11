Influencer que sofreu gordofobia consegue embarcar para o Brasil

Juliana Nehme consegue resolver impasse com a Qatar Airways e está a caminho do Brasil (foto: Reprodução/Instagram)

A influencer Juliana Nehme, que sofreu gordofobia no Líbano ao ser impedida de embarcar em um voo da Qatar Airways por ser gorda, conseguiu embarcar nesta quinta-feira (24/11). A brasileira, que e stava sem conseguir sair do país desde terça-feira (22/11) , viaja com destino a São Paulo, com escala em Doha, capital do Catar.

O caso só foi resolvido depois da atuação da Embaixada Brasileira no Líbano. Nos relatos nos stories do Instagram, Juliana conta que, depois da intervenção da embaixada, o problema se resolveu de forma rápida. Ela e a mãe estavam em uma casa cedida pela embaixada e saíram de lá direto para o aeroporto.

“A Qatar finalmente cedeu e eles aceitaram que eu e minha mãe fizéssemos a viagem do jeito que eu comprei, sem ter que pagar a multa e assento extra. Agora estou indo em direção ao portão de embarque”, contou Juliana. A previsão é que ela chegue nesta sexta (25/11) a São Paulo, cidade onde mora.

A influencer também declarou sua gratidão a todos que a apoiaram durante os últimos dias. “Eu não tenho palavras para agradecer a todos e todas que abraçaram essa causa, a minha causa, a nossa causa sobre gordofobia”, disse no último story publicado até o momento, já de dentro do avião.