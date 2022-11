Argentinos elegem namorada de jogador como motivo da derrota

Antes de entrar em campo, o volante da seleção da Argentina postou uma foto da chuteira com três T escritos, que remetem ao apelido da amada, 'La triple T'. (foto: Reprodução/Redes Sociais e AFP)

Depois da derrota da Seleção Argentina para o time da Arábia Saudita na Copa do Mundo do Catar, na última terça-feira (22/11), perfis nas redes sociais culparam a cantora e atriz Tini Stoessel, namorada do jogador Rodrigo de Paul, pelo resultado da partida.

Antes de entrar em campo, o volante da seleção da Argentina postou uma foto da chuteira com três T escritos, que remetem ao apelido da amada, ‘La triple T’. Há rumores de que o casal esteja passando por uma crise, mas não foi confirmado.



“Você se preocupa mais em mostrar suas chuteiras com o ‘La triple T’. Assim estamos”, escreveu um usuário no Twitter. “Esses sapatos são a culpa do péssimo desempenho em campo”, disse outro.





“De Paul jogou a pior partida de um jogador na história, obrigado Tini”, comentou um perfil.

A cantora também recebeu comentários e xingamentos machistas, que dizem que ela faz "mal" ao jogador e pedem para ele voltar com a ex. “Triple T são os 3 tiros que De Paul vai tomar por causa de Tini”.

Os fãs da artista a defederam nas redes sociais. "Me tira do sério quando Tini é bombardeada por fãs de Paul que os homens não podem admitir que são inúteis e têm que culpar uma mulher", escreveu um perfil.

Como me saca cuando bardean a tini por de Paul re cansada que los hombres no pueden admitir que son unos inútiles y tienen q echarle la culpa a una mujer %u2014 Juli Forcato (@juliforcato) November 23, 2022

O nome de Tini ficou entre os assuntos mais comentados das redes sociais argentinas na última quarta-feira (23/11) e nesta quinta-feira (24/11).

Repercussão no Brasil

O perfil brasileiro ‘Além da Copa’, no Twitter, trouxe o caso para os usuários do Brasil. “Na Argentina, alguns machistas já escolheram o culpado pela derrota contra a Arábia Saudita: uma menina de 1,65 que obviamente sequer estava em campo”, escreveu ao abrir o fio.

A postagem relembra outros casos de ataques machistas similares ao que Tini recebe. Como aconteceu com a jornalista Sara Carbonero, namorada do goleiro Iker Casillas, que foi atacada durante todo o Mundial de 2010 depois de a Espanha perder na primeira partida.

Na Argentina, alguns machistas já escolheram o culpado pela derrota contra a Arábia Saudita: uma menina de 1,65 que obviamente sequer estava em campo.



Estamos falando da cantora Tini Stoessel, uma estrela do país, namorada de Rodrigo de Paul, um dos jogadores da seleção. pic.twitter.com/0gQL7zyl7j %u2014 Copa Além da Copa (@copaalemdacopa) November 23, 2022

O perfil também citou casos fora da Copa do Mundo, como os ataques machistas à supermodelo Gisele Bündchen. “No futebol americano, por exemplo, em 2008, quando começou a sair com Tom Brady, Gisele Bündchen foi acusada de “amaldiçoar” o jogador. Surgiu até o apelido “Jinxele”, já que “jinx” quer dizer azar em inglês”.