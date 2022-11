Confira as baladas que vão rolar durante a Copa do Mundo em BH

Banda Jota Quest se apresentará no Mineirão, na Arena Brahma, que vai transmitir os jogos da Seleção Brasileira (foto: MAURO PIMENTEL / AFP)



A bola da Copa do Mundo começou a rolar neste domingo (20/11), em Doha, no Catar. Se a torcida que foi acompanhar de perto o Mundial está passando o famoso "perrengue chique", com as rígidas normas de venda de bebida alcoólica impostas pela família real catari, aqui no Brasil, especialmente em BH, não faltam opções de festas para o público acompanhar os jogos da amarelinha e das demais seleções que desembarcaram no país asiático.





04:00 - 21/11/2022 Sylvia Klein e Wagner Sande celebram 30 anos de carreira com show gratuito Palco de shows e jogos históricos, o Mineirão dá lugar à Arena Brahma, com shows de Jota Quest, César Menotti & Fabiano e do também sertanejo Gustavo Mioto, nos jogos do Brasil na primeira fase, em 24 e 28 de novembro e 2 de dezembro. Caso a Seleção canarinho se classifique para as fases seguintes, as atrações do evento serão oportunamente divulgadas. Quem quiser ter a experiência de assistir a um jogo do Mundial em um estádio de Copa, pode adquirir os ingressos pelo site oficial do evento, que também ocorre em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Goiânia, Fortaleza e Salvador.





Já A Autêntica, no Santa Efigênia, também prepara seu próprio festival de shows para quem quiser acompanhar a Seleção Brasileira no Catar. O Festival Palco Ultra traz a musa da Vila Isabel, Mart'Nália, para cantar depois do primeiro jogo do Brasil, contra a Sérvia, no dia 24. Para os demais confrontos, são esperados a banda Bala Desejo, ganhadora do Grammy Latino de Melhor álbum pop em português, a banda Francisco El Hombre, o rapper FBC e o dj VHOOR, Clara x Sofia, além do sambista Pretinho da Serrinha.





O Som Clube prepara atrações para jogos além das partidas da Seleção Brasileira. Ontem, na abertura, Marina Sena se apresentou para os fãs que acompanharam Catar x Equador. As cantoras Céu, Xênia França e Aline Calixto, as bandas Lamparina e Graveola, o cantor Thiago Delgado e o bloco Chama o Síndico também devem passar pelo Galpão 54, no Bairro da Lagoinha, para animar a torcida verde-amarela.









Mart'Nália fará show na Autêntica logo após o primeiro jogo do Brasil, na próxima quinta (24/11) (foto: Eny Miranda/divulgação)

Quem quiser acompanhar os jogos com uma bela vista,a opção é o Rooftop do Hexa na cobertura do BH Outlet, no Bairro Belvedere. Pipino, Rick & Ricardo, Akatu, Pedro Castelli, Hott, Sunga de Pano, Banda do Marcão, Biffaum e DJ Ávila devem se apresentar ao longo dos jogos das fases de grupo e mata-mata.

GASTRONOMIA EM CAMPO

No Underground Pub, no Bairro Dom Cabral, o show fica por conta da gastronomia mineira, com picanha na chapa, carne de sol com mandioca, torresmo de barriga, filé à gorgonzola, sanduíches rápidos de pernil com queijo canastra, pão com linguiça e queijo e sanduíche de costela. A casa contará com shows e telões para exibição dos jogos.





Futebol, música e gastronomia também baterão bola no Parque do Palácio, no Palácio das Mangabeiras. O Parque da Copa aproveita que Brasil e Portugal fazem rodadas duplas na primeira fase e investe na apresentação de djs locais e blocos do carnaval belo-horizontino. Chama o Síndico, Então Brilha! e Quando Come se Lambuza são as atrações da Fase de Grupos no local, que trabalha com modalidade de passaporte para acesso livre ou ingressos para entrada em horários específicos.





* Estagiário sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro





Aline Calixto subirá ao palco do Som Clube, no Galpão 54, para animar a torcida verde-amarela (foto: Andreza Sena/Divulgação )





PROGRAME-SE





ARENA BRAHMA

Estádio do Mineirão (Avenida Antônio Abrahão Caram, 1.001 – São José). Ingressos: R$ 40 (inteira) ou R$ 20 (meia-entrada e meia-social) pelo site https://arenabrahma.com.br/





FESTIVAL PALCO ULTRA

A Autêntica (Rua Álvares Maciel, 312 – Santa Efigênia). Ingressos: R$ 30 (inteira, primeiro lote) pelo site https://autentica.byinti.com/#/ticket/





SOM CLUBE – COPA DO MUNDO!

Galpão 54 (Rua Francisco Soucasseaux, 54 –) Ingressos: R$ 20 (inteira, primeiro lote) pelo site https://eventos.gofree.co/somclube/





ROOFTOP DO HEXA

Rooftop do BH Outlet (BR-356, 7.515 – Belvedere). Ingressos: R$ 40 (inteira) pelo site https://www.centraldoseventos.com.br/rooftopdohexa





UNDERGROUND PUB

Avenida Itaú, 540 – Dom Cabral. Venda de ingressos e informações pelo https://www.instagram.com/undergroundblackpub/





PARQUE DA COPA

Parque do Palácio no Palácio das Mangabeiras. Passaporte da primeira fase: R$ 90. Ingresso horário livre: R$ 45.

Entrada às 16h: R$ 35, pelo Site: https://www.sympla.com.br/evento/parque-da-copa/1772854