Sylvia Klein e Wagner Sande celebram 30 anos de carreira com show gratuito

Duo sobe sobe ao palco do Teatro da Assembleia, no projeto Segunda Musical (foto: Patrice Thomaz/divulgação)

A dupla formada pela cantora Sylvia Klein e o pianista Wagner Sander é a convidada da semana do projeto. O duo sobe ao palco do Teatro da Assembleia (Rua Rodrigues Caldas, 30 – Santo Agostinho), nesta segunda-feira (21/11), às 20h. Para celebrar três décadas de carreira, a dupla apresenta um espetáculo com obras de Chiquinha Gonzaga, Villa-Lobos, Cláudio Santoro, Marlos Nobre, Waldemar Henrique e Ronaldo Miranda no repertório. O concerto tem direção artística de Andréa Dário e arranjos do Maestro Sílvio Viegas.