'Se sobreviver, case', reality que desafia casais, estreia 2ª temporada

Lidar com os altos e baixos de uma relação em um desafio durante dias, a céu aberto e sem roupa. Esta é a proposta do reality “Se sobreviver, case”, que estreia a segunda temporada nesta quarta-feira (5/5), às 22h30, no Multishow. Tendo como cenário uma reserva ecológica com praia e cachoeiras, a atração conta com quatro novos casais – Álisha e Gerson, Liwarie e Witch, Thais e Ricardo, e Tuane e Jadson. O objetivo é saber, ao fim do programa, quem está apto a dar o passo mais importante da relação: o casamento. Serão 20 episódios, exibidos de segunda a sexta, sempre no mesmo horário. A atração também estará disponível no Globoplay.





Os participantes são pessoas comuns, sem nenhum tipo de preparo ou treinamento, em diferentes estágios do relacionamento. Mas todos querem se casar. Já na estreia, eles se despem e recebem uma caixa que os acompanhará durante todo o programa. Diariamente, os participantes são surpreendidos pela caixa, que eventualmente pode ser abastecida com itens básicos ou estar vazia. Os casais devem racionar seus recursos e, a qualquer momento, podem receber a missão de se separar do parceiro e trocar de acampamento para fazer escambo com vizinhos. Expostos e entregues a um desafio extremo de relacionamento, os participantes têm seus romances submetidos a provas de resistência amorosa e emocional.