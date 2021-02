Maisa, Pyong Lee e Dony De Nuccio disputam reality do SBT/Alterosa

Reality culinário reúne 16 participantes em uma competição (foto: SBT/DIVULGAÇÃO )

O “Bake Off Brasil – Celebridades”neste sábado (20/2), às 22h30, no SBT/Alterosa. Com apresentação de Nadja Haddad e júri composto pela chef confeiteira Beca Milano e pelo padeiro Olivier Anquier, oreúne 16 participantes em uma competição para revelar a melhor celebridade confeiteira do Brasil.A lista deque participarão do programa são Maisa Silva, Gabriel Santana, Fernanda Venturini, Robson Jassa, Marcello Airoldi, Renata Kuerten, Dalton Vigh, Thaís Pacholek, Dony De Nuccio, Renata Dominguez, Rodrigo Cintra, Monalysa Alcântara, Pyong Lee, Padre Alessandro Campos, Julio Cocielo e Maria Gal.Na primeira prova criativa, eles deverão impressionar os jurados comde suas famílias, ficando livres para apresentarem preparos de doces que fazem parte de suas histórias. Já na prova técnica, todos deverão reproduzir com fidelidade um bolo pé de moleque cremoso.