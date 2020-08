Conheça Biel, o mineiro que vai disputar o 'Bake Off Brasil'

Frederico Gandra*

Biel Santos diz que pretende ser "o Léo Paixão da confeitaria mineira"



Biel Santos será o representante mineiro na sexta temporada do reality show Bake Off Brasil: Mão na massa, que estreia neste sábado (15) à noite, no SBT/Alterosa. Dezesseis confeiteiros amadores serão avaliados pelos chefs Olivier Anquier e Beca Milano. “Quero que Minas seja a capital mais doce do Brasil”, diz o cozinheiro Biel, de 33 anos. De acordo com ele, a participação no programa pode trazer oportunidades para sua carreira e popularizar a confeitaria no estado.





O gosto pela cozinha é influência da mãe, Maria das Graças Duarte, apaixonada por doces. Com formação em publicidade e artes cênicas, Gabriel Santos começou a atuar profissionalmente no ramo gastronômico em 2014, ao lado da sócia Dayane Santos. Os dois criaram a Bolim Bolão Cakes, em Belo Horizonte. Com atendimento on-line, a confeitaria aposta em receitas personalizadas.





“Não tenho curso de gastronomia, fui aprendendo tudo sozinho. A gente criou técnicas próprias e isso começou a chamar a atenção da galera na internet”, conta Biel.

PERSONAGENS

Inspirada em séries e filmes, a dupla já produziu bolos para aniversários e casamentos com formato dos personagens Thanos (Vingadores), Pennywise (A coisa), Pikachu (Pokemon), Gênio da Lâmpada (Aladim) e Super-Homem. “A gente transforma sonhos em bolo. Alguns deles giram, acendem, rodam e dão aquele efeito especial. Mas não adianta ser bonito, precisa ser gostoso também”, avisa Biel.





A página da Bolim Bolão Cakes, com 39 mil seguidores no Instagram, atrai a atenção de famosos. O ator argentino Rodrigo de La Serna compartilhou, nas redes sociais, a foto do bolo que Biel criou para comemorar seu próprio aniversário, inspirado na série La Casa de Papel, da qual é fã. Rodrigo faz o papel de Palermo na produção espanhola. A Netflix também divulgou a imagem. “Foi muito emocionante”, conta o mineiro.





A Bolim Bolão já criou bolos para festas de Daniela Mercury, Anavitória, César Menotti e da banda Rosa de Saron. “É um mercado muito disputado. Sai na frente quem apresenta um diferencial”, comenta o confeiteiro.





Desde 2017, Biel oferece cursos de bolo esculpido, bolo pop, doces personalizados e pirulitos de cristal, entre outros. “Como estava apresentando algo novo, as pessoas quiseram aprender”, diz. Durante o isolamento social imposto pela pandemia, as aulas passaram a ser on-line, atraindo até alunos de outros países, como Estados Unidos, México e Porto Rico. Biel e a sócia tiveram até de aprender espanhol para se comunicar com alguns deles.





Ao comentar o boom de programas gastronômicos na TV, o mineiro diz que participar do Bake Off Brasil era sua meta. “Ganhei o planeta”, afirma, referindo-se ao dia em que recebeu a chamada de vídeo da apresentadora Nadja Haddad anunciando que ele estava selecionado para o reality. Nadja exibia um avental estampado com o nome dele.





A sexta temporada de Bake Off Brasil: Mão na massa é cercada de cuidados. Submetidos ao teste da COVID-19, os 16 participantes passaram 14 dias isolados num hotel paulistano. Durante as gravações, que começaram em julho, todos usaram máscaras e luvas.

RIGOR

Biel se surpreendeu com a dificuldade das provas e o rigor dos jurados. “Bolo que faço em oito horas, lá eu faço em duas. Não é de Deus não”, revela, aos risos. Segundo ele, a performance no reality não se limita a técnicas culinárias, exigindo também controle emocional. “É bem complicado. Como pessoa, está sendo um crescimento e tanto para mim”, diz.





O cozinheiro sonha em ganhar visibilidade e crescer profissionalmente. “Quero ser o Léo Paixão da confeitaria mineira”, afirma. Assim como o chef belo-horizontino do reality Mestre do sabor (Globo), Biel deseja se tornar apresentador ou jurado de programas de TV.





Outro projeto é divulgar a confeitaria em Minas Gerais, especialidade pouco valorizada por aqui, segundo ele. “As pessoas conhecem Minas mais por pratos salgados e pelas comidas de boteco. Quero abrir as portas porque o nosso estado está cheio de confeiteiros excelentes”, conclui.





