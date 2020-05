(foto: Lourival Ribeiro/divulgação)







Neste sábado (2), às 22h30, estreia no SBT/Alterosa o programa Bake off Brasil: A cereja do bolo, comandado pela confeiteira Beca Milano e pela apresentadora Nadja Haddad (foto), com participação dos humoristas Matheus Ceará e Juliana Oliveira. Fatinha, que participou de antiga edição do Bake off, será uma das convidadas especiais. Na época, ela teve problemas em usar o aerógrafo ao preparar seu prato, mas agora terá aulas para aprender a lidar com ele. Entre as delícias prometidas estão os macarons e a bomba alaska.

CANAL BRASIL

FERNANDONA E FERNANDINHA





Fernanda Montenegro e a filha, Fernanda Torres, protagonizam o filme Casa de areia, que o Canal Brasil vai exibir no domingo (3), às 20h55. Dirigido por Andrucha Waddington, casado com Fernandinha, o longa conta a história do português Vasco, que leva a mulher, Áurea, e a mãe dela, Maria, para viver nas terras compradas por ele. O sonho se transforma em pesadelo quando a família descobre que a propriedade fica num local isolado, rodeado de areia. Ruy Guerra e Seu Jorge fazem parte do elenco.

A VIDA É BELA

CAMPANHA SOLIDÁRIA





A vida é bela, que deu o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro ao ator e diretor italiano Roberto Benigni (foto), em 1999, derrotando Central do Brasil, inspira ação solidária a pacientes e a equipes que atuam no combate ao coronavírus em hospitais de Minas. Idealizada pelo cineasta mineiro Vinicius Gomes, a campanha leva mensagens de esperança neste momento difícil. Com imagens gravadas em hospitais de Belo Horizonte, o vídeo usa a canção do longa italiano. Gomes pede a todos mantenham a fé.





O diretor mineiro reproduz também a famosa cena no campo de concentração: de megafone em punho, Guido, o protagonista de A vida é bela, interpretado por Benigni, envia mensagem de amor para a mulher, presa em outro campo nazista. O papel deu ao italiano o Oscar de Melhor Ator.

CINEMA

EXPRESSO DO AMANHÃ





Dirigido pelo sul-coreano Bong Joon-ho, que este ano fez história ao conquistar seis estatuetas do Oscar com Parasita, o filme Expresso do amanhã (foto) será exibido neste sábado (2), às 20h40, no A&E. A trama se passa em 2031. Sobreviventes de fracassada tentativa de conter o aquecimento global são obrigados a viver em um trem, separados em vagões de acordo com sua condição social. Os atores Chris Evans, Jamie Bell, Tilda Swinton, Ed Harris e Octavia Spencer estão no elenco.

STREAMING

ANTUNES FILHO





Neste sábado (2), quando se completa um ano da morte do diretor de teatro Antunes Filho, a plataforma Sesc Digital (sescsp.org.br/sescdigital) vai disponibilizar espetáculos comandados por ele. Foi Carmen, Lamartine Babo e Policarpo Quaresma poderão ser conferidos pelo público, entre outras montagens. A mostra dará destaque a trabalhos realizados por Antunes no Centro de Pesquisa Teatro do Sesc (CPT). Os conteúdos poderão ser acessados gratuitamente, sem a necessidade de cadastro.





ALOK

SÁBADO ELETRÔNICO





Destaque da música eletrônica nacional, Alok comanda live neste sábado (2), a partir das 22h30, diretamente de sua residência, na capital paulista. Convidado do projeto Em casa, o DJ vai tocar ao vivo na TV Globo, Multishow e Globoplay. A Globo exibe o início do show logo depois da novela Fina estampa. Multishow e Globoplay transmitirão a íntegra da live, que terá conteúdo aberto para não assinantes no Brasil e nos Estados Unidos.





YESTERDAY

TELECINE PREMIUM





O filme Yesterday será exibido neste sábado (2), às 22h, no Telecine Premium. Estrelada por Himesh Patel, Lily James e Ed Sheeran, a trama conta a história de Jack Malik. Depois de sofrer um acidente, o rapaz percebe que ninguém ao seu redor conhece os Beatles. Ele toma para si a autoria dos hits da banda britânica e se torna um ídolo mundial.









NO LIFETIME

CASAMENTO SECRETO





O Lifetime exibirá o filme A esposa secreta do meu marido no domingo, às 22h. Na trama, Avery é casada e feliz com a vida de esposa e mãe, até descobrir que seu marido, Alex, mantém um casamento secreto com outra mulher. Desolada, ela decide que o único caminho a seguir é contar para a rival, Melanie, sobre as mentiras de Alex. Em vez de ficar com raiva, Melanie planeja eliminar Avery e roubar o filho dela, Jack. Dirigido por Tamer Halpern, o filme tem Briana Evigan, Helena Mattson e Josh Kelly no elenco.