Harry Styles é atingido por objeto no rosto durante show em Viena

O cantor Harry Styles foi atingido por um objeto no rosto, na noite de sábado (8/7), durante uma apresentação da Love On Tour em Viena, na Áustria. Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, o cantor aparece deixando a passarela do palco quando é atingido por algo na altura do olho esquerdo.

Harry Styles aparece deixando a passarela do palco quando é atingido por algo na altura do olho esquerdo (foto: Ben Stansall / AFP)

Casos semelhantes ocorreram no último mês. Em 18 de junho, a cantora Bebe Rexha foi atingida por um celular no rosto durante um show em Nova Iorque. A artista ficou com o olho roxo devido a colisão. Veja o vídeo:

Absolutely great show ruined by a fan throwing their phone at @BebeRexha hopefully she is ok after that pic.twitter.com/4eBScgurv5 — Alex Chavez (@captiv_8_) June 19, 2023

No dia 2 de julho, o rapper Lil Nas X foi atingido por um brinquedo sexual durante um show em Estocolmo, na Suécia. Em junho, a cantora P!nk foi surpreendida em um show em Londres, quando um fã jogou no palco um saco contendo as cinzas da mãe dele. Veja o vídeo: