Bebe Rexha mostra hematoma após ser atingida por celular em show

Um show da cantora Bebe Rexha encerrou de forma inesperada no último domingo (18/6), em Nova York. Um fã arremessou o celular no palco e atingiu o rosto da artista, que precisou ser levada imediatamente para o hospital. Nas redes sociais, ela publicou foto do hematoma e tranquilizou o público que ficou aflito pelas imagens compartilhadas.

Bebe Rexha foi atingida no rosto por um celular de um fã durante show em Nova Iorque. A cantora foi retirada do palco após o incidente. pic.twitter.com/8daJObB2hQ

No vídeo que viralizou, é possível ver o celular voando em direção ao rosto de Bebe no palco. Quando ela é atingida, leva as mãos ao rosto e cai no chão. Logo depois, sua equipe corre para socorrê-la e localizar o responsável.