Show e disco de inéditas comemoram os 70 anos de carreira de Elza Soares

Os cantores Caio Prado e Larissa Luz vão relembrar sucessos de várias fases da carreira de Elza Soares (foto: Victor Balde/divulgação)

Elza Soares se apresentaria no Rock in Rio em 2022, mas partiu oito meses antes do evento, aos 91 anos. Em setembro, o festival fez homenagem à brasileira considerada “A Voz do Milênio” pela rádio britânica BBC. Elza Soares se apresentaria no Rock in Rio em 2022, mas partiu oito meses antes do evento, aos 91 anos. Em setembro, o festival fez homenagem à brasileira considerada “A Voz do Milênio” pela rádio britânica BBC.









O cantor e compositor Caio Prado conquistou Elza com a música “Não recomendado”, um manifesto pela liberdade, contra a homofobia, a transfobia e o machismo. A canção foi gravada por ela no álbum “Planeta fome”, em 2019. A partir dali, o jovem autor passou a chamar a atenção como um dos talentos da nova cena da música brasileira.

Divisor de águas

Caio diz que Elza foi o divisor de águas em sua carreira. “Quando ela gravou minha música, foi a reafirmação do meu trabalho. Ver aquela mulher, no auge de seus 80 anos, pegando a composição de outra geração e 'estampando' no palco ‘não há cura para o que não é doença’ foi muito incrível, inspirador. Me deu muito gás”, conta ele.





“Quando a vi cantar essa música pela primeira vez, ela repetiu a canção no palco, pois não saiu totalmente como esperava. Elza cantava tudo com muita ênfase”, relembra.





O tributo remete ao último show de Elza. Gravado no Theatro Municipal de São Paulo, ele foi transformado em álbum e no DVD vencedor do Prêmio da Música Brasileira.





Larissa Luz e Caio Prado se revezam entre momentos solo e em duo, interpretando repertório que vai de “A mulher do fim do mundo” e “Dura na queda”, mais recentes, a “Se acaso você chegasse” e “Salve a Mocidade”, antigos sucessos.

'Ver aquela mulher, no auge de seus 80 anos, pegando a composição de outra geração e 'estampando' no palco 'não há cura para o que não é doença' foi muito incrível, inspirador. Me deu muito gás' Caio Prado, cantor e compositor







Sozinhos no palco, eles apresentam canções com as quais mais se identificam. No caso de Caio, a preferida é “Malandro”, que, segundo o artista, é sua conexão com a família e o lugar de onde veio, o bairro carioca de Realengo.





“Eu amo cantar ‘Malandro’. Essa canção é um retrato da sociedade brasileira”, diz Caio, observando que Elza simboliza a força do povo brasileiro. “Mulher preta altiva, ela sofreu todos os tipos de preconceito e ainda assim se manteve de pé, se reinventando”, destaca.





A banda que sobe ao palco com a dupla é a mesma que acompanhou Elza Soares nos últimos tempos. O repertório passeia pelos vários ritmos explorados pela cantora – do samba e MPB ao rock e blues –, com direito a coro e percussão. Apesar da densidade do set list, todos se divertem e saem do teatro “com o sentimento de querer viver”, diz Caio.





O carioca destaca a herança que sua musa deixou para o Brasil. “O maior legado de Elza é a força da música preta. As letras dela são para as mães, os filhos e os netos. É música que vai ecoar pelos próximos 50, 100, 200 anos. Elza é a prova de que a cultura vem para nos salvar, para trazer alegria e olhares novos”, comenta.

Elza Soares completaria 91 anos no próximo dia 23, quando será lançado seu disco póstumo de inéditas (foto: Stephanne Munier/divulgação)

O mutirão feminino de Elza

Em 2023, Elza Soares comemoraria 70 anos de carreira. Para celebrar a data, na próxima sexta-feira, 23 de junho (dia do aniversário dela), será lançado o álbum póstumo da cantora.

O repertório traz a inédita que Rita Lee e Roberto de Carvalho lhe dedicaram. A letra de “Rainha africana” diz: “Olha bem pra minha cara/ Veja em mim uma mulher/ Que passou por muita dor/ Mesmo assim aqui estou/ Soltando minha voz”.

O álbum “No tempo da intolerância” começou a ser idealizado em 2019, enquanto Elza terminava o disco “Planeta fome”. Ela queria gravar apenas compositoras mulheres. Além de Rita, Pitty escreveu “Feminelza” e Josyara contribuiu com “Mulher pra mulher (a voz triunfal)”.





Elza se apaixonou por “Quem disse?”, composição de Isabela Moraes, e a incluiu no disco. Esta canção trata de feminismo, empoderamento, negritude, pobreza e desigualdade social.





O álbum conta também com a melodia de Dona Ivone Lara que ganhou letra de Elza Soares em parceria com Pedro Loureiro, “No compasso da vida”. A cantora também assina as faixas “Coragem” e “No tempo da intolerância”, que trazem versos anotados por ela em cadernos de memórias.

"ELZA TRIBUTO"

• Com Caio Prado e Larissa Luz.

• Neste sábado (17/6), às 21h, no Grande Teatro do Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro).

• Inteira: R$ 160 (plateia 1), R$ 150 (plateia 2) e R$ 100 (plateia 3), com meia-entrada na forma da lei.

• Vendas on-line na plataforma Sympla.

