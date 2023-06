Ana Gabriela, com 250 milhões de plays, traz 'Degradê' a BH

677

Ana Gabriela vai se apresentar no Centro Cultural Unimed-BH Minas (foto: Divulgação)

A cantora e compositora Ana Gabriela faz única apresentação da turnê "Degradê", neste domingo (18/6), às 19h, no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244 – Lourdes).

No palco, a artista será acompanhada pelos músicos Thiago Leal (baixo), Filipe Coimbra (guitarra) e Pedro Lacerda (bateria).

Em “Degradê”, Ana Gabriela flerta com o samba, que se apresenta bem marcado nas faixas “Degradê”,

“Teu samba” e “Segredo”. Inclusive, o título do álbum é inspirado nesta ideia de as canções mudarem de textura, mas, segundo a artista, de forma harmônica, dialogando umas com as outras.

Ingressos: R$ 100 (inteira, 1º lote), à venda pelo Eventim ou na bilheteria local. Informações: (31) 3516-1360.