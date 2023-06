Danilo Caymmi relança 'Cheiro verde', seu primeiro álbum solo

677

Milton Nascimento e Danilo Caymmi há 46 anos, gravando "Lua do meio-dia" (foto: Acervo pessoal)



Lançado apenas em vinil em 1977, o primeiro álbum de Danilo Caymmi, “Cheiro verde” (TerraCaymmi), chega agora às plataformas digitais. Ronaldo Bastos, Ana Terra, Nelson Angelo e João Carlos Pádua foram parceiros dele em algumas daquelas 10 faixas autorais. Milton Nascimento cantou “Lua do meio-dia” no disco.









Em 2002, Danilo licenciou tiragem do álbum na Inglaterra, para o selo WhatMusic. O disco acabou se tornando cult entre os jovens na Europa, mas não foi distribuído no Brasil. “As pessoas cobravam muito, porque ele tinha virado raridade e havia se popularizado na Europa e nos Estados Unidos. Fico feliz com a oportunidade de poder relançá-lo, tantos anos depois”, ressalta.

Nana e Elis

O disco traz músicas que se tornaram conhecidas posteriormente, como “Codajás”, parceria com Ronaldo Bastos gravada por Nana Caymmi, irmã do compositor, e “Pé sem cabeça”, parceria com Ana Terra gravada por Elis Regina (1945-1982).





“O álbum é produção da Ana Terra, que era casada comigo na ocasião. Este disco seguia a trilha do Antonio Adolfo, pioneiro da produção independente no país, com o 'Feito em casa' (Vinyl, 1977)”, conta. Adolfo ensinou a Danilo e a Ana o “caminho das pedras”, dando a eles a lista de lojistas que vendia seu álbum.





“Você gravava, vendia, corria atrás, ia pra rua. Fizemos três mil cópias e conseguimos vender todas. Mas agora, nesta era digital, esse disco ficou parado. Ele foi se valorizando com o tempo, o que é muito gratificante”, diz Caymmi.

'Este disco seguia a trilha do Antonio Adolfo, pioneiro da produção independente no país, com o 'Feito em casa'' Danilo Caymmi, cantor e compositor







Agora, vem aí o relançamento em vinil, “mais apurado, uma verdadeira obra de arte”, diz. “Principalmente para os colecionadores é muito bacana. Ana Terra está cuidando disso.”

• Leia também: O álbum de sonetos de Dori Caymmi e Paulo César Pinheiro

Na banda de Tom

Em “Cheiro verde”, o caçula de Dorival Caymmi exibe seu lado cantor e compositor. Até então, ele se destacava, sobretudo, como instrumentista – foi flautista no primeiro álbum de Milton Nascimento, “Travessia” (1967). Danilo se firmou como cantor um pouco mais tarde, quando passou a fazer parte da elogiada banda de Tom Jobim.





“Minha mãe Stella Maris (1922-2008), que era mineira, dizia: 'A Nana é a cantora, Dori, o arranjador, e o Danilo, flautista'. Não podia desobedecê-la muito não”, brinca.





Caymmi acha que, hoje em dia, antigos lançamentos não ficam mais datados. “O cara vai numa playlist e encontra aquelas músicas todas. Ele está no mundo da música, não tem data”, acredita ele.





“Vejo muito isso: o jovem está gostando da música do nosso querido Antonio Adolfo que foi gravada em 1976. Não é como antes, quando se dizia: vou comprar um disco e botá-lo para tocar. Hoje, simplesmente se escuta uma playlist”, reforça.









Reprodução CHEIRO VERDE Na semana que vem, Danilo finaliza seu novo álbum, “Andança – 55 anos”. “Gravo músicas emblemáticas do mundo em que vivi, dos festivais e da repressão também. Devo lançá-lo nas plataformas no segundo semestre. O repertório traz clássicos, entre eles 'Eu e a brisa', do Johnny Alf.”

• Álbum de Danilo Caymmi

• 10 faixas

• Disponível nas plataformas digitais





REPERTÓRIO





MINEIRO

De Danilo Caymmi e Ronaldo Bastos





PÉ SEM CABEÇA

De Danilo Caymmi e Ana Terra





CODAJÁS

De Danilo Caymmi e Ronaldo Bastos





JULIANA

De Danilo Caymmi e Ana Terra





APERTA OUTRO

De Danilo Caymmi e Ana Terra





RACHA CARTOLA

De Danilo Caymmi e João Carlos Pádua





BOTINA

De Danilo Caymmi e Nelson Angelo





LUA DO MEIO-DIA

De Danilo Caymmi e Ana Terra





VIVO OU MORTO

De Danilo Caymmi e João Carlos Pádua





CHEIRO VERDE

De Danilo Caymmi e Ana Terra