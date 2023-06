Kourtney Kardashian anuncia que está grávida em pleno show do Blink 182

677

Kourtney Kardashian e Travis Barker já se casaram três vezes (foto: ANGELA WEISS/AFP)

A socialite Kourtney Kardashian, 44, está esperando o primeiro filho com o baterista Travis Barker, 47. O anúncio, porém, foi bastante inusitado e ocorreu em pleno show da banda Blink 182, em Los Angeles. Confira o vídeo:

Em determinado momento, Kourtney levantou um cartaz com a frase: "Travis, eu estou grávida", e logo as câmeras começaram a filmar para todos os fãs verem no telão. Travis, bastante mexido, desceu do palco e beijou sua mulher, com quem já se casou três vezes. O público local foi à loucura com o momento.

Bem instalado o bebê estará. Travis Barker e Kourtney Kardashian, em outubro de 2022, compraram seu primeiro imóvel após o casamento. A empresária e o músico se tornaram os novos proprietários da casa que antes era do comediante Conan O'Brien, 60.

Segundo o site TMZ, os dois conseguiram um desconto pela propriedade, que seria inicialmente vendida por US$ 16,5 milhões (cerca de R$ 79 milhões na cotação atual), mas foi negociada pelo valor de US$ 14,5 milhões (quase R$ 70 milhões), o que deu um desconto de US$ 2 milhões, quase R$ 10 milhões.

A mansão fica à beira-mar da cidade de Carpinteira, na Califórnia, e conta com uma vista panorâmica do oceano, da Ilha do Canal e da costa. A propriedade icônica foi comprada por Conan em meados de 2015, no valor de US$ 7,9 milhões (R$ 38 milhões).