Adele pede que parem de lançar objetos em artistas nos palcos

Adele em show nos EUA em 2016 (foto: Erin McCormack/wikimedia commons)

Durante as apresentações em Las Vegas, Adele pediu aos fãs que não lançassem objetos no palco, em resposta a uma nova moda que gerou incidentes com artistas como Bebe Rexha. Rexha foi ferida em um dos olhos quando um espectador lançou um telefone contra ela durante um show em Nova York. A cantora country Kelsea Ballerini sofreu o mesmo com uma pulseira de um fã em Idaho.Em um incidente particularmente incomum, um espectador lançou um saco com cinzas de sua mãe no palco onde Pink se apresentava. "Esta é sua mãe?", disse Pink em vídeos que circulam nas redes sociais, antes de acrescentar: "Não sei como me sinto em relação a isso".Adele não vai consentir esse tipo de comportamento, declarou a artista em uma advertência carregada de palavrões que circulou nas redes sociais.Em um vídeo no TikTok, a britânica afirmou que as pessoas parecem estar "esquecendo... a etiqueta do espetáculo neste momento"."Não se atrevam, não se atrevam a jogar nada em mim", disse com uma risadinha. "Parem de lançar coisas nos artistas!".Para motivá-los, a cantora utilizou um lançador de camisetas com brindes para alguns fãs sortudos.No final do ano passado, Harry Styles também foi alvejado por um objeto em um dos olhos e, mais recentemente, por um buquê de flores no rosto."Esta moda de lançar objetos nos artistas enquanto estão no palco deve acabar", tuitou recentemente o cantor Charlie Puth."É uma falta de respeito e muito perigoso. Por favor, peço que aproveitem a música".