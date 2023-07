Ludmilla mobiliza fãs para doar sangue em troca de ingressos para show

677

O evento de Ludmilla, intitulado "Numanice", vem para Belo Horizonte em setembro (foto: Reprodução/Instagram)

Ludmilla fez uma parceria com o banco de sangue Hemorio, do Rio de Janeiro, para incentivar uma boa ação inusitada. A cantora ofereceu ingressos para o "Numanice", show que acontece no sábado (8/7), no Estádio Nilton Santos, conhecido como Engenhão, para quem doar sangue nos pontos de coleta oficiais da instituição até sexta-feira (7/7).

A campanha “Numanice tá no Sangue” não somente rendeu elogios a Ludmilla pela iniciativa, como também provocou filas para a doação de sangue na capital carioca nesta quarta-feira (5/7). Em vídeos publicados nas redes sociais, é possível ver a movimentação causada pela chance de ganhar entradas para o show da artista.





Meu Deus a quantidade de gente que foi doar sangue pra conseguir ingresso para o numanice pic.twitter.com/kJVG2oHtnG %u2014 Rod (@conradorodrigo0) July 5, 2023



Mano e meu amigo que veio de Recife doar sangue no Hemorio, para ganhar ingresso do Numanice e 6 horas da manhã/15º graus se encontra nessa fila, é hoje que hemorio bate recorde. pic.twitter.com/yS0QblISPW %u2014 Vinicius Nunes (@Vinicius_Nunes7) July 5, 2023







Diante do sucesso da campanha, Ludmilla expressou gratidão ao público em sua conta no Twitter. Em resposta, o perfil oficial do Ministério da Saúde parabenizou a cantora, afirmando que a ação é “um exemplo de solidariedade que pode salvar milhares de vidas”. Confira:





Parabéns pela iniciativa, @Ludmilla. Esse é um exemplo de solidariedade que pode salvar milhares de vidas. %uD83E%uDE78 Cada pessoa que doa sangue pode ajudar até 4 pacientes de atendimentos de urgências, de cirurgias e em tratamento de doenças. Cada gota importa!https://t.co/tnWWWfHiyz %u2014 Ministério da Saúde (@minsaude) July 5, 2023







O “Numanice” é um projeto de pagode de Ludmilla que passa por várias cidades do Brasil. Com a pré-venda esgotada, o show vem para Belo Horizonte em 30 de setembro, ainda sem local divulgado. Será a segunda vez que o evento acontece na capital mineira.