Zé Celso: Cachorro do dramaturgo tem alta após inalar fumaça de incêndio

677

Nagô deverá ser cuidado pelas irmãs de Zé Celso enquanto diretor de teatro estiver internado (foto: Reprodução/Instagram)

Nagô, cachorro do dramaturgo Zé Celso, 86, e que estava dentro do apartamento incendiado, recebeu alta do hospital veterinário.

O animal havia inalado fumaça e ficado em observação. Enquanto o diretor de teatro permanece no hospital, Nagô deverá ser cuidado pelas irmãs de Zé Celso. Marcelo Drummond, marido do artista, publicou duas imagens do bicho que aparentava estar bem.

Os familiares de Zé Celso foram informados pela equipe médica que cuida do diretor teatral no Hospital das Clínicas que o quadro dele é grave e passa por altos e baixos.





O dramaturgo teve 53% do corpo queimado em um incêndio que atingiu o apartamento onde mora, no Paraíso, em São Paulo, na terça (4). Ele será submetido a hemodiálise.



Em mensagem enviada aos amigos, João Batista, irmão de Zé Celso, disse também que o "tempo é um fator importantíssimo" para a evolução do quadro do diretor teatral.



Um vídeo mostrou o momento em que as chamas cresceram dentro do imóvel. No registro, é possível ver viaturas da polícia estacionadas em frente ao prédio, enquanto labaredas saem da janela da propriedade.