Zé Celso tem piora, mas família e amigos reiteram chance de recuperação

677

Zé Celso Martinez Corrêa acena durante vinda a BH, em 2010 (foto: Jorge Gontijo/EM/D.A.Press)

O diretor e dramaturgo José Celso Martinez Corrêa, que foi internado com 53% do corpo queimado após um incêndio em seu apartamento nesta terça-feira (4/7), teve uma piora em seu quadro de saúde durante a noite, mas ainda tem possibilidade de recuperação.





É o que informa a médica Luciana Domschkem, que cuida da saúde e é amiga do dramaturgo e diretor do Teatro Oficina, na manhã desta quarta (5/7). Ela esteve no Hospital das Clínicas, em São Paulo, onde ele está internado.

"Ele teve um agravamento durante a noite, porém, estando vivo, tem possibilidade de se recuperar. Estamos organizando com a família e a psicóloga como atravessaremos essa fase difícil", diz. Sem dar detalhes sobre a piora do quadro, família e amigos reiteram que estão otimistas.



O estado de saúde de Zé Celso é grave, por se tratar de uma queimadura extensa, e tem como agravante a inalação da fumaça do incêndio.