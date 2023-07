Não foi só Elis: vídeo de 1991 reuniu Tom e Vinícius após morte do poeta

677

Em 1992, quando Tom Jobim ainda era vivo, a Brahma fez um comercial no estilo da Volks: promoveu o reencontro de Tom com Vinicius de Moraes (1913-1980), mas com a "tecnologia" da época. pic.twitter.com/5We50hRkDY %u2014 Dantas (@Dantinhas) July 5, 2023

Depois do sucesso do comercial em que Elis Regina aparece com a filha Maria Rita, em comemoração aos 70 anos da Volkswagen no Brasil, a internet resgatou outro anúncio que “trouxe de volta” alguém que já estava morto. Em 1991, um comercial da Brahma uniu Tom Jobim e Vinicius de Moraes. O Poetinha morreu em 1980, enquanto seu amigo estava vivo.

Para isso, a marca usou uma montagem, tecnologia em alta na época. A publicidade usou imagens reais para efetivar o encontro, diferentemente do que foi feito no comercial em que aparece Elis Regina, que utilizou ‘deepfakes’.

“Meu querido poeta, queria você aqui agora para a gente tomar um chopp de verdade vendo a garota passar”, diz Tom no início do vídeo. Em seguida, ele começa a cantar ‘Eu sei que vou te amar’, tocando ao piano. As imagens da apresentação são mescladas por frames de uma mulher correndo e nadando na praia de Ipanema, no Rio de Janeiro. A imagem de um copo da bebida também aparece.

Em seguida, Vinícius aparece como um reflexo na cauda do piano de Tom, em meio às nuvens, como se estivesse no céu. O vídeo também conta com imagens do Poetinha declamando seu ‘Soneto da Fidelidade’, com trecho retirado de uma apresentação real.

Leia: Volks faz campanha com Elis Regina e anuncia investimento bilionário

A iluminação e as cores do fundo contribuem para a sensação de que Tom e Vinícius estão no mesmo lugar, ao mesmo tempo. Em alguns pontos, eles interagem, pegando trechos já prontos e outros feitos com dublê, como ocorre durante o brinde de chopp e a imagem final dos dois em um teatro vazio.

Por meio de montagens, propaganda uniu Tom Jobim e Vinicius de Moraes, que havia morrido há mais de 10 anos. Tecnologia era a mais moderna para a época (foto: Reprodução)

Assim como o comercial de Elis, a peça de 1991 emocionou o público ao mesclar tecnologia e música. Tom e Vinicius eram conhecidos por beber juntos, o que fez com que a propaganda casasse perfeitamente com os dois.