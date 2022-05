'Welcome Louis Tomlinson': conheça o astro pop que chegou ao Brasil

Louis Tomlinson chega ao Brasil para três apresentações (foto: Reprodução / Instagram)

Um inglês ficou entre os assuntos mais comentados nas redes sociais nesta quarta (25/5): Louis Tomlinson. O cantor faz três apresentações no Brasil, uma no Rio de Janeiro e duas em São Paulo. Todos os três shows estão com ingressos esgotados.

E a chegada do cantor ao país causou um frisson entre os fãs, que compartilharam as expectativas para o concerto de forma divertida. Veja alguns tweets:

"jatinho de Louis tomlinson e equipe está sobrevoando tal cidade"

fãs brasileiras automaticamente: pic.twitter.com/vYsr22bq0y %u2014 vívian's house. (@hslsay) May 25, 2022

BOM DIAA!!! Ai que delícia acordar no mesmo país que Louis Tomlinson %uD83D%uDC85 pic.twitter.com/4LwgMzWv8X %u2014 Tommo Brasil %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@prtommobr) May 25, 2022

EU MORO NUM PAÍS TROPICAL ABENÇOADO POR LOUIS TOMLINSON %uD83E%uDD73%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 pic.twitter.com/TIf46cztej %u2014 %u1D0D%u1D00%u0280%u026A %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 %u029F%u1D0F%u1D1C%u026As %u0274%u1D0F %u0299%u0280%u1D00s%u026A%u029F (@louietstyles) May 25, 2022

Esta é a primeira turnê mundial de Louis Tomlinson, após iniciar carreira solo.E as canções apresentadas serão as do seu álbum de estreia “WALLS”, lançado em janeiro de 2020.





Antes de se tornar um fenômeno, ainda na adolescência, Louis iniciou a carreira artística, como ator. Ele fez participações nas séries Fat Friends e Waterloo Road e no filme Se você estivesse comigo (If I Had You).





Em 2010, Louis participou do programa The X Factor, da Inglaterra. Para continuar na atração, ele se juntou a Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne e Harry Styles. Foi o início da boy band One Direction, que lançou hits como What Makes You Beautiful e Story of My Life. Juntos, os quatro ingleses ganharam mais de 400 prêmios.





Em 2016, o grupo se separou. No mesmo ano, Louis lançou o single Just Hold On, com Steve Aoki. Foi o início de uma carreira solo com sucessos como Back To You, Walls e Miss You, que você pode ouvir a seguir.

Por onde andam os outros integrantes do One Direction?

Após o fim do grupo, os membros do One Direction seguiram carreiras solo como cantores. Harry Styles, conhecido também pelo seu visual excêntrico, acabou de lançar seu terceiro álbum, chamado Harry’s House. O lançamento conquistou mais de 100 milhões de streams em 24 horas.





Harry é dono da voz de As It Was e Watermelon Sugar, que são trilha sonora de diversos vídeos do TikTok e do Instagram.





Já Zayn, que abandonou o sobrenome Malik, já lançou três álbuns solos e colaborações como I don’t Wanna Live Forever, com Taylor Swift, que foi trilha do filme Cinquenta Tons Mais Escuros. Zyan se destaca, também, pela vida pessoal: o casamento com a modelo Gigi Hadid ganhou páginas de fofocas e notícias em tablóides, apesar de os famosos afirmarem manter uma relação amigável.





Liam Payne lançou, em 2019, o LP1, seu primeiro (e, até então, único) álbum solo, além de diversas colaborações como Midnight, com Alesso, e Familiar, com J Balvin. Nesta semana, o cantor ficou em evidência após o fim do seu noivado com a atriz Maya Henry, na segunda (23/5), após serem divulgadas fotos do inglês com outra mulher.





Por fim, o irlandês Niall Horan, com três álbuns, sendo dois em estúdio e um ao vivo. O cantor e guitarrista também coleciona diversos hits, como Nice to Meet Ya, Too Much to Ask e This Town.





Apesar dos sucessos nas carreiras solos, os fãs sonham com a volta do One Direction e não é difícil ver conspirações sobre o tema nas redes sociais.