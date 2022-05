Herbert Vianna testa positivo para COVID-19 e Paralamas cancelam shows

A informação foi divulgada na página oficial da banda nas redes sociais, nesta quarta-feira (25).

Os Paralamas do Sucesso se apresentariam no Somos Rock Festival, neste sábado (28), na Arena Anhembi, em São Paulo. "Infelizmente não poderemos contar com um grande show em nosso festival. Desejamos uma boa recuperação a Herbert Vianna. Esperamos vê-lo o mais rapidamente de volta aos palcos", publicou os organizadores do evento.