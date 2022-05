Vocalista do Aerosmith entra em clínica de reabilitação após recaída

O artista estava tendo problemas com uso de remédios analgésicos, devido a um procedimento cirúrgico realizado recentemente (foto: Divulgação)

O vocalista do Aerosmith, Steven Tyler deu entrada em uma clínica de reabilitação após recaída no consumo de drogas. O artista estava tendo problemas com uso de remédios analgésicos, devido a um procedimento cirúrgico realizado recentemente. A banda anunciou, na última terça-feira (24/05), o cancelamento dos shows que seriam realizados em Las Vegas nos meses de junho e julho deste ano.





Nas redes sociais, o grupo publicou uma nota esclarecendo a situação do cantor aos seus seguidores. "Como muitos de vocês sabem, nosso amado irmão Steven trabalhou por sua sobriedade há muitos anos", escreveram em post. "Após a cirurgia no pé para se preparar para o palco e a necessidade de controle da dor durante o processo, ele recentemente teve uma recaída e entrou voluntariamente em um programa de tratamento para se concentrar em sua saúde e recuperação", completam os companheiros de banda, ao falar os motivos que levaram Steven Tyler a recair.





O cantor é um dos grandes exemplos no meio do rock de casos de pessoas que se envolveram com o uso destrutivo das drogas, mas que conseguiram se reerguer. Ele e o parceiro de palco, o guitarrista Joe Perry, ficaram famosos na década de 70 como os 'Toxic Twins' (os gêmeos tóxicos). A banda diz o quanto lamenta a necessidade de cancelar os shows em Las Vegas. "Estamos devastados por termos incomodado tantos de vocês, especialmente nossos fãs mais leais que costumam viajar grandes distâncias para assistir nossos shows", postaram.