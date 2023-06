Harry Styles interrompe show para fã grávida ir ao banheiro

677

UM QUERIDO! Harry Styles deu uma pausa durante seu show em País de Gales para ajudar uma fã grávida a escolher o nome do bebê. %u2764%uFE0F



pic.twitter.com/bmP0svFcIc %u2014 Tracklist (@tracklist) June 21, 2023

Mais uma vez, Harry Styles fez a internet parar. Durante um show em Wales, no Reino Unido, o cantor fez uma pausa no seu show para que uma fã grávida pudesse ir ao banheiro. O momento foi registrado durante a apresentação no começo da semana e ganhou as redes sociais.

A mulher, chamada Sian, chamou a atenção do cantor ao segurar um cartaz pedindo para que Harry ajudasse a escolher o nome de seu bebê. “É muita pressão, Sian. Você realmente quer que eu escolha?”, disse à mulher. Entusiasmado, ele pergunta para plateia se o momento seria divertido e, em seguida, questiona à futura mamãe se o bebê seria um menino ou uma menina.

Mas a fã interrompeu o momento, falando que precisava muito ir ao banheiro. Harry surpreendeu a todos os presentes ao dizer que faria uma pausa no show para que a mulher fosse fazer xixi. “Sian, você não vai perder nada. Se você se apressar, não vai perder nada”, afirmou.

Ele cumpriu o prometido e passou um tempo conversando com outros fãs e lendo mais cartazes. Quando a futura mamãe voltou, Harry comemorou e, em seguida, perguntou quais eram as opções de nomes. Sian pediu que o cantor escolhesse entre Steve, Rafe, Harley e Caleb.

Envolvendo os outros fãs do show, Harry pediu para que cada um gritasse o nome favorito. Nesse combinado, Caleb foi o mais votado. “Trabalho feito”, disse ele a Sian.

Em sua turnê, chamada 'Love on tour', Harry Styles têm viralizado com momentos fofos de interação com as fãs (foto: AFP)

O momento viralizou nas redes sociais. Para quem já acompanhava o trabalho de Harry Styles, o trecho foi só mais uma interação fofa com os fãs. “Isso aqui é só a ponta do iceberg do que esse cara fez, ele é acima da média e padrão quando se fala em como tratar as pessoas num geral e fãs”, defendeu um perfil.

“Eu sei que o povo zoa muito o bichinho, mas isso é só uma das mil vezes que ele faz alguma gentileza pra alguma fã na plateia. Ele é uma das pessoas mais simpáticas, gentis e simpáticas que eu já vi nesse meio. Nunca vi ele destratando UM fã. Ele para quantas vezes tiver que parar”, ressaltou outro.

Para os demais, foi algo inesperado vindo de um artista tão famoso. “Vou ser sincero: eu não sou fã dele, mas esse já deve ser o quinto tweet no último mês que vejo ele fazendo algo que qualquer artista jamais faria pelos fãs em meio ao show! Que querido”, elogiou um internauta.

“Numa nota pessoal, eu adoro artistas que interagem com fãs durante o show e são simpáticos na vida, tira todo o glamour da pessoa e desce ela para um nível ser humano gente boa demais”, acrescentou outro.