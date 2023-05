Harry Styles lança videoclipe de 'Satellite' e causa alvoroço na internet

Harry Styles divulgou videoclipe de "Satellite" e fãs se emocionam (foto: Reprodução/YouTube)

Os fãs do cantor pop Harry Styles fizeram um alvoroço na internet após a música “Satellite” ganhar “cara” com um videoclipe. O hit faz parte do álbum “Harry’s House”, lançado em maio de 2022. O videoclipe, divulgado na última quarta-feira (3/5), já alcançou mais de 4 milhões de visualizações no YouTube até a manhã desta quinta-feira (4/5) e conquistou o coração dos fãs.

Com um enredo fofo e uma letra romântica, o videoclipe está fazendo sucesso não apenas nas principais plataformas musicais, mas também nas redes sociais. Fãs do cantor se mostraram muito emocionados com a divulgação e brincaram na internet dizendo que nunca imaginaram que chorariam por um robô.





3/5/23 dia em q Harry Styles fez o fandom chorar pq a bateria de um robô acabou antes dele chegar no lugar q ele quis pic.twitter.com/M7HQQlwiBB %u2014 bea %u2744%uFE0F || THE SHOW (@fitf_hs) May 3, 2023



O nome do cantor e da música foram uns dos assuntos mais comentados no Twitter. Entre as publicações dos fãs, não faltaram elogios, menções honrosas à produção e, é claro, memes. Alguns internautas ficaram indignadas com o final do videoclipe e não admitiram que o robô tenha descarregado antes de alcançar seu amado.





meu pai ta chorando fazendo carinho no nosso aspirador harry styles olha o que voce fez pic.twitter.com/xppcL0EPr6 %u2014 ju viu o harry! %uD83D%uDEF0%uFE0F (@styjswho) May 3, 2023 %uD83D%uDEA8HARRY STYLES NA CADEIA JÁ! crime cometido: não colocou o robozinho pra carregar pic.twitter.com/gxdpdJG3QH %u2014 dinha is spinning out%uD83D%uDEF0%uFE0F (@i4kitlou) May 3, 2023 ele andou por vários lugares pra quando chegar na nasa a bateria dele acabar, harry styles seu canalha vc não tinha o direito pic.twitter.com/LxHI9jfl7K %u2014 %u0618 (@pearIsmoon) May 3, 2023



O vídeo está fazendo tanto sucesso que até o perfil oficial da NASA no Instagram comentou a publicação que Harry Styles fez para divulgar o clipe. “Há espaço para você e Stomper em nossa órbita”, disse em relação ao cantor e ao robô que protagoniza nas cenas.