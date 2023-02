Relembre carreira musical e artística do astro Harry Styles que faz aniversário e completa 29 anos

Harry Styles na Junesse Arena (foto: wikimedia commons)

"You know it's not the same as it was" (Você sabe que não é igual a como era antes)... é com esse refrão que o cantor Harry Styles alcançou o número 1 em paradas musicais de diversos países. Como ele mesmo entoa no refrão, nada é como como antigamente --o que pode servir como um reflexo da própria carreira.

O britânico já é conhecido do público há 13 anos, e ingressou no meio musical quando foi eliminado do programa "The X Factor" em 2010. A saída da competição, obviamente, não significou o fim para ele e mais quatro garotos. Simon Cowell, jurado do programa e que, posteriormente, formou as bandas femininas Fifth Harmony e Little Mix, juntou ele, Zayn Malik, Louis Tomlinson, Nial Horan e Liam Payne e formou a One Direction.

A banda rodou o mundo e se consolidou como um grande nome da música. Em 2015, anunciaram uma pausa na carreira e, de lá para cá, Harry lançou três álbuns solo e emplacou diversas músicas no topo das mais escutadas. Em dezembro do ano passado, o cantor pousou em solo brasileiro e fez shows no Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba.

A música "Sign Of The Times", primeira faixa da carreira solo e parte do álbum "Harry Styles, lançado em 2017, logo alcançou a quarta posição da Billboard Hot. 100. E quem não se lembra do sucesso da canção "Watermelon Sugar", que serviu de melodia para diversos vídeos nas redes sociais e não parava de tocar nas rádios? Ela garantiu ao cantor um prêmio Grammy na categoria Melhor Perfomance Solo de Pop

Já no ano passado, o artista lançou o disco "Harry's House" e a quarta música, "As It Was", fez o também ator ser um dos mais escutados do ano e, até hoje, ela figura na lista das 50 canções mais tocadas no Spotify.

Além dos meios musicais, ele também está ingressando no meio cinematográfico. Desde que participou do filme "Dunkirk" (2017), Styles já protagonizou os filmes "My Policeman" (2022) e "Don't Worry Darling" (2022).