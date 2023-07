442

A nova logo do Twitter foi comparada com o X da Caixa, da Xuxa e do programa 'X tudo', da TV Cultura Twitter / reprodução

Os perfis do Twitter se surpreenderam com a mudança na rede social: em vez do passarinho azul, a logo do site foi substituída por um X na manhã desta segunda-feira (24/7). A alteração já havia sido anunciada pelo dono do Twitter, o empresário Elon Musk.

O novo símbolo foi projetado na sede da empresa em San Francisco, nos Estados Unidos, conforme publicou o bilionário. A forma de se referir aos tweets também muda: as postagens serão chamadas de "Xs". Além da logo, a rede social também passa a ter uma nova URL: x.com.



As mudanças estão sendo implementadas e devem atingir todos os usuários em breve. O passarinho representava a rede social desde sua criação, em 2006, sendo reformulado ao longo do tempo. A ave era uma associação com a ideia de que os posts no Twitter eram como o canto dos pássaros.

Segundo Musk, a alteração já “deveria ter sido feita há muito tempo”. O empresário fala há alguns meses que quer criar um "superaplicativo" chamado "X". Ainda não há detalhes sobre a rede social.

O X foi rejeitado pelos usuários, que pedem a volta do passarinho azul e fazem diversos memes com a nova aparência da rede. “O passarinho do Twitter já morreu aqui e sobrou só esse X ridículo que não diz nada”, criticou um perfil.

“Esse X me lembra daqueles postos de gasolina americanos genéricos”, comparou outro. “O que danado é esse X no twitter pelo computador? Parece o X da Caixa, da Xuxa eu acho que não é”, supôs outro.

Os ataques também foram destinados diretamente a Elon Musk. “Parece que odeia esta plataforma e só comprou pra destruir ela! E o pior é, que num futuro mais distante, o povo vai se acostumar mais com esse X do que com o Twitter, ou talvez não exista mais o X/Twitter. PARABÉNS ELON MOSCA!” xingou outro.

“Quem não acha que esse X preto e branco demente é uma tentativa de rivalizar o @ estilizado do Threads é maluco. O ego do Melon Tusk é mais frágil que açúcar”, apontou. Confira mais críticas:

esse X não identidade visual nenhuma

parece que pegou essa merda do Pinterest %u2014 Nicolas %u1D9C%u02B3%u1DA0 (@nicolassscrf) July 24, 2023

Que logo feia esse X de bosta %u2014 O Abominável Jonathan das Neves (@NevesJona) July 24, 2023

Uma merda, o passarinho no Twitter é muito mais legal que esse "X" %uD83E%uDD26%u200D%u2642%uFE0F %u2014 João Victor Trindade (@jvtrindade_) July 24, 2023

O que esse X significa:



- Que o Elon Musk é só um herdeiro inútil, nada de gênio.

- O que acontece se deixar uma empresa na mão de herdeiro que nunca ouviram um "não"



Coisa ridícula esse "X" pic.twitter.com/D3citOHdSa %u2014 Perdeu mané não amola (@valsincero) July 24, 2023